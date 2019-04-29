Белорусы Флориды вышли на Чернобыльский шлях 29.04.2019, 9:02

Белорусская диаспора провела шествие в 33-ю годовщину аварии на ЧАЭС.

27 апреля 2019 года в Майями прошло ежегодное шествие, приуроченное к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году, от которой существенно пострадала Беларусь, сообщает объединения белорусов в США «ЗМАГАР».

«Чернобыльский шлях» — это память о техногенной катастрофе, которая сделала значительную часть Беларуси непригодной для жизни. Это не только экологическая акция, но и дань памяти жертвам и ликвидаторам катастрофы. Выброс радионуклидов в атмосферу привел к загрязнению 23% территории Беларуси, на которой проживало около 2,3 млн человек. Авария на ЧАЭС затронула многие белорусские семьи, с 1986 по 1989 годы в ликвидации последствий аварии приняло участие около 114 тысяч белорусов, с зараженных территорий в нашей стране отселили около 140 тысяч человек. Сегодня на загрязненных территориях проживает 12 % населения Беларуси, или более 1 млн человек.

В конце 80-тых чернобыльская катастрофа была темой обсуждений и всевозможных слухов. Из-за того, что авария затронула многие семьи, в которых участники ликвидации или пострадавшие стали болеть и быстро умирали, люди вышли на улицу. Первая массовая акция в связи с ЧАЭС состоялась 26 апреля 1989 года на площади Ленина (сегодня площадь Независимости) в Минске и получила название «Гадзіна смутку і маўчання».

«Чернобыльский шлях» -это одна из самых старых традиционных акций Беларуси, которая в свете строительства новой АЭС и различных загрязняющих заводов вновь актуальна. Строящаяся атомная электростанция у северо-западной границы Беларуси в 18 километрах от города Островец Гродненской области, типа АЭС-2006 неоднократно привлекала внимание общественности нарушениями строительства.

8 апреля 2016 при укладке бетона одного из перекрытий подсобных помещений были частично повреждены поддерживающие конструкции опалубки. Данный случай на БелАЭС — не первый. 10 июля 2016 во время пробной установки в реакторное отделение АЭС корпус реактора рухнул на землю.

Об этом и многом другом власти намеренно замалчивают, также, как и о ситуации в урочище Куропаты, являющимся местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах. К этим проблемам в Республике Беларусь привлекли внимание американской общественности активисты объединения белорусов в США «ЗМАГАР».