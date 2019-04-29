Откровенный рассказ белорусской студентки о настоящем и будущем 17 29.04.2019, 9:27

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Фото: onliner.by

Молодая белоруска хочет жить в Европе, чтобы находиться в обществе свободных людей.

Студенческие годы — это время тяжелой учебы и веселья на износ. Время, когда суп-«кирпич» и куриные сосиски считаются ужином уровня «лакшери». Студенты, как и прежде, бедны: одни живут на уровне прожиточного минимума, другие крутятся, работают по ночам, а утром приходят на пары. Героиня материала onliner.by попробовала себя в обеих ролях. Сейчас Ксюша учится на дневном, а по вечерам и даже ночью трудится на полную ставку в службе поддержки иностранных клиентов крупного международного сервиса. И хотя времени в сутках для Ксюши почти не остается, она гордится нынешним положением дел.

Доходы и расходы

Ксюша — из Витебска, ей 21 год, оканчивает четвертый курс факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ. Учится на восьмерки-девятки, поэтому стипендия у нее повышенная — аж 80 рублей в месяц. Хватает на то, чтобы заплатить за общежитие и пару раз сходить в магазин. Половину учебного года Ксюша провела в поисках работы.

— Родители мне, конечно, помогали — давали 200 рублей в месяц, подчеркивая, что всегда готовы добавить, если деньги закончатся. Но меня как-то совесть мучила просить у них больше: они и так содержат мою младшую 11-летнюю сестру.

Весь мой бюджет с учетом стипендии составлял 280 рублей в месяц. Хватало на еду, общагу и самую необходимую уходовую косметику: белорусский шампунь, мыло, гель для душа, зубную пасту. В магазине я очень внимательно изучала ценники и старалась экономить каждую копейку. Нужно было все просчитать, чтобы уложиться в этот бюджет.

Больше всего денег я тратила на еду. Сейчас, когда у меня появилась привычка закупаться продуктами на неделю вперед, я могу сказать точно: около 40 рублей в неделю, или 160 в месяц. Ну да, ем я не много, иногда и вовсе забываю поесть.

Кроме того, я очень люблю кофе, зависаю в кофейнях и один раз посчитала, сколько трачу на него, — получилось больше 50 рублей в месяц. Дешевле было бы курить, если честно.

Самая маленькая статья расходов — общежитие. На него уходит 20 рублей в месяц. В общем, прожить на эти деньги можно, но особо не разгуляешься. Одежду по необходимости покупали мне родители. Когда уже стыдно было ходить в старых ботинках или куртке, мы шли в магазин. А в 21 год девушке хочется красиво одеваться и пользоваться хорошей косметикой, не говоря уже о моем пристрастии к хорошему кофе.

К счастью, Ксюша нашла работу с достойной зарплатой. Это служба поддержки клиентов международного сайта, офис которой находится в Минске. Ксюша отвечает на звонки франкоговорящих клиентов и зарабатывает 1000 рублей в месяц.

— Работаю на полную ставку, график — два через два, смена длится 12 часов с перерывом на обед. Иногда приходится выходить в ночь, а с утра сидеть на парах, так что все это непросто, но мне удается совмещать. Нужно отдать должное нашим преподавателям, на четвертом курсе они начали прощать работающим студентам некоторую неуспеваемость и лояльно относиться к опозданиям. Особенно если заранее поговорить и объяснить ситуацию.

Ксюша работает всего два месяца, так что пока не составила представление о том, куда уходит бо́льшая часть страстно желанной белорусами суммы в 500 у. е. К все тем же еде, кофе, общаге добавился лишь шопинг и дорогая косметика.

— Мой шопинг случается раз в месяц — покупаю вещи нечасто, но это, наверное, моя основная статья расходов. Я не ограничиваю себя брендами нижнего ценового сегмента. Хотя мне, в общем, без разницы, чья эта вещь, главное, чтобы она хорошо выглядела. Я и секонд-хендом не брезгую — за эти четыре года у меня очень прочно укоренилась привычка заходить туда.

То же самое с косметикой. Ничего не имею против «Белиты», но иногда хочется и Mixit купить. Каждые два дня зависаю в кофейне, и где-то раз в месяц мы собираемся в кафе с одногруппниками. На Зыбицкую не ходим, выбираем что-то попроще: «IL Патио», «Пицца Темпо», где можно поесть и выпить. Конечно, мне нравится, что я все это могу позволить себе на собственную зарплату.

Кстати, это не первый мой опыт работы. В прошлом году я устроилась менеджером по продажам на сайт со скидками. Они искали людей на полный день, так что студенты им не очень подходили, и все же я понравилась директору, и он разрешил мне совмещать работу с учебой. Я работала в первую смену, училась во вторую. А потом график учебы поменялся, и мне пришлось оставить работу. Но за эти полгода я поняла, что продажи — это совсем не мое. Выходило около 500 рублей в месяц. Это очень мало, опытные менеджеры на полной ставке зарабатывают гораздо больше.

Еще я умею рисовать и подрабатываю этим. Основная целевая аудитория — студенты, поэтому заламывать ценник я не могу. На втором-третьем курсе у меня выходило рублей 10 за полотно после вычета затрат на холсты и краски. Сейчас беру побольше, но все равно очень мало с учетом цен на материалы. Основной жанр — портреты. Под Новый год я вообще почти не спала, было очень много заказов. Сейчас, когда есть основная работа, я этим почти не занимаюсь: нет времени.

Грядущее распределение

По словам Ксюши, в МГЛУ сейчас туговато с распределением. Выпускники лингвистического устраиваются в гостиницы администраторами или даже официантами со знанием языка. Многие получают свободный диплом или приносят справку о трудоустройстве, которое совершенно не касается полученной специальности, но в отсутствие альтернатив это никого не смущает.

— Если у меня все получится с этой работой, я сюда и распределюсь. Осталось не так уж много: полгода учебы на пятом курсе, а в феврале нас уже выпускают. Хорошо, что я нашла работу заранее, а то могли бы распределить менеджером в какую-нибудь госконтору в Витебской области. А мне, конечно, хочется остаться в Минске.

Где я буду жить, когда окончу институт? Вот это сложный вопрос. Видимо, придется снимать квартиру. Я уже интересовалась ценами на аренду. Очень надеюсь, что их повышение связано с Европейскими играми и позже ценник упадет. В любом случае я вряд ли смогу потянуть аренду квартиры, даже при зарплате в 1000 рублей. Видимо, придется с кем-то скооперироваться, чтобы снимать «однушку»: или с подругой, или с молодым человеком — посмотрим по обстоятельствам.

У меня есть молодой человек, мы уже давно встречаемся, но мы не фанаты строить далеко идущие планы. Рассматривали вариант жить вместе и снимать квартиру в складчину, я даже настаивала немножко, а потом подумала: а чем плохо жить на проспекте Машерова за 20 рублей в месяц?

Мой парень учится на бюджете в БНТУ и снимает квартиру с другом. Вариант по адекватной цене он нашел с трудом. Платят за «однушку» $200, она находится очень далеко от метро, в районе с неудобным транспортным сообщением. Я посмотрела на все это со стороны и решила, что лучше жить здесь.

Веселая жизнь в общаге

Ксюша живет в общежитии блочного типа на проспекте Машерова. Блок состоит из двух комнат по четыре койки, объединенных прихожей с раздельным санузлом. Еще на этаже есть учебная комната с Wi-Fi — единственное место, где по-божески работает интернет, и кухня с большими окнами, плитами и разделочными столами.

— Да, нас восемь человек в блоке. Но за четыре года я привыкла и не вижу в этом особой проблемы. За квартиру придется платить в 10 раз больше, даже если снимать на двоих, а условия в плане ремонта будут намного хуже и транспортное сообщение совсем не такое, как на проспекте Машерова.

На «Машерке» уютно, недавно был ремонт. В холле возле лифтов сушится белье. На первом этаже есть постирочная — единственная на общагу. Поэтому график стирки расписан на годы вперед: каждый день стиральные машины отдаются в пользование жителям одной комнаты. В качестве платы за стирку студенты дежурят по постирочной: записывают, кто пришел, проверяют пропуск и соблюдение очередности стирок. Это не единственная «вахта», которую несут учащиеся: свой блок нужно убирать каждый день согласно графику дежурств, хотя многие этим пренебрегают.

А еще на первом этаже есть довольно приличная столовая — для тех, кто не умеет или не хочет готовить. Правда, она работает только по будням до семи вечера и в день нашего визита была закрыта.

Спрашиваем Ксюшу про главный студенческий бич — пьянство и курение на балконе.

— Официально в общаге употреблять алкоголь нельзя. Промилле не замеряют, просто если веселишься, нужно делать это тихо, чтобы не мешать другим и особенно чтобы об этом не узнали на вахте.

Смена воспитателя заканчивается в девять вечера, в полночь закрываются двери общежития, а после этого многим экстренно приспичивает сходить в магазин — ну, предположим, за хлебом. Балконы в общежитии начинаются со второго этажа. И порой здесь происходит такая эквилибристика! Студенты спускались с помощью веревок, связанных из полотенец и простыней, через заранее приставленную «радугу», выкорчеванную с детской площадки… У меня есть знакомый (он, правда, уже выпустился) — так вот он, спускаясь с балкона, сломал себе обе руки и месяц ходил в двух гипсах.

По ночам пожарную лестницу и все балконы патрулирует добровольная студенческая дружина: следит, чтобы никто не курил на балконе. Кроме того, находятся бдительные студенты, которые могут просто позвонить на вахту и обо всем рассказать вахтеру.

Все это работало с переменным успехом, пока в «Машерку» не пришел «Большой Брат»: на балконе второго этажа установили камеры, картинка транслируется на вахту, и вахтер оперативно реагирует на любой шорох. Если студента поймали пьяным или курящим на балконе, он получает выговор, за три выговора он выселяется.

— А кто положил сюда этот матрац?

— Думаю, его сушит после чистки кто-то из туркменских студентов. Туркмены аккуратные до чистоплюйства, причем и девочки, и мальчики. Они любят выносить кровати в коридор, чтобы вычистить все до блеска. В преддверии Европейских игр нас немного уплотнили, и появились смешанные блоки, где в одной комнате живут белорусы, а в другой — туркмены. И на почве дежурств иногда возникают конфликты, потому что белорусские студенты относятся к уборке блока далеко не так ответственно, как студенты из Туркменистана.

Планы на будущее

Ксюша не любит строить далеко идущие планы, потому что они имеют свойство не сбываться. Ей предстоит еще год учебы и двухлетняя отработка по распределению. А через три года… Ксюша мечтает уехать в Европу. Пока не знает куда: у нее в обойме есть три языка (французский, английский, немецкий) и три года, чтобы подумать об этом.

— Я люблю нашу страну, в плане как родину. Мне очень нравятся люди, которые в ней живут, и я, конечно, буду скучать. Но, честно говоря, с нашей специальностью перспектив здесь нет. В Беларуси хорошо зарабатывают только синхронисты. А у меня факультет межкультурной коммуникации, и нас не особенно к этому готовят. Моя главная специальность — пиар, а зарплаты пиарщиков в Беларуси очень скромные. Гораздо больше платят в Европе и даже в России.

И, честно говоря, я просто не вижу себя в Беларуси. Когда изучаешь то, как принято жить в Европе, перестаешь понимать многие наши взгляды и манеры поведения. Мне стали чужды наши нравы и симпатичен европейский менталитет, свобода мысли, свобода индивидуальности. Дело не в мягких законах и развитых институтах права. Просто там люди другие. Мне нравится находиться в обществе внутренне свободных людей.

Я была в Германии, в Чехии, общаюсь с девочками из Бельгии, изучаю их национальный характер. Меня впечатляет европейская архитектура, я обожаю мощеные улицы. К сожалению, я не была во Франции, хотя уже 15-й год учу язык. Очень хочу туда попасть, и не столько в Париж, сколько в мелкие города и провинции. Если судить по фото, то больше всего мне понравится Страсбург — туда и стремлюсь.

А вообще, по характеру я типичная немка. Часто слышу это от окружающих и чувствую сама. Понятно, что сейчас идет слияние всех характеров и культур, но у стереотипного немца строгий, прилежный характер, четкость во всем, неумение импровизировать. И все это — обо мне. Если что-то идет не по плану, я начинаю паниковать. Поэтому предпочитаю вообще их не строить, особенно такие далекие.