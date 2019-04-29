Лидеры сепаратистов Каталонии прошли в испанский парламент 29.04.2019, 9:46

В Мадриде над ними проходит судебный процесс.

На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Получил депутатский мандат и бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас, сообщается в понедельник, 29 апреля, на сайте партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), от которой он выдвигался в Конгресс депутатов - нижнюю палату испанского парламента, сообщает dw.com.

Помимо Жункераса, депутатский мандат в Сенат - верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, также выдвигавшийся от ERC.

Кроме того, депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Жозеп Рулл, выдвигавшиеся от сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

Обвинения против каталонских сепаратистов

В Мадриде Жункерас и другие лидеры каталонских сепаратистов обвиняются в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии. Главному обвиняемому Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим. Всего в мадридском процессе обвиняются двенадцать каталонских сепаратистов. Карлес Пучдемон скрывается в Бельгии.

На состоявшихся 28 апреля в Испании парламентских выборах, согласно предварительным данным, больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), получив 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Это, однако, недостаточно, чтобы лидер социалистов Педро Санчес, главный кандидат в премьер-министры Испании, мог сформировать правительство без создания партийной коалиции.