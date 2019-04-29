Фотофакт: Украинец создал уникальный автомобиль-амфибию на базе Volkswagen Passat 1 29.04.2019, 9:55

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Название у авто соответствующее – «Дельфин».

Житель Львовской области Иосиф Гринишин собственными силами сумел создать автомобиль, который умеет плавать, пишет autonews.ua. Название у амфибии соответствующее – «Дельфин».

Пенсионер Иосиф Гринишин раньше работал автослесарем и водителем. Идея создать автомобиль-амфибию появилась у него несколько лет назад.

Для реализации своего проекта мастер взял элементы от нескольких автомобилей. Например, основные элементы кузова – от Volkswagen Passat, мосты – от ВАЗа, двигатель – от «Волги». Но это далеко не все автомобили-доноры. Конечно, внешне эта самодельная амфибия все-таки больше напоминает Volkswagen Passat. Примечательно, что практически все компоненты он брал на пунктах металлолома.

На шоссе «Дельфин» может разогнаться до 120 км/ч. По воде он плавает со скоростью 20 км/ч. При необходимости на нем можно преодолеть практически любую водную преграду.

Пока «Дельфин» официально не зарегистрирован. Мастер сейчас его дорабатывает, чтобы получить соответствующий сертификат. В перспективе разработчик машины планирует перевести её на газовое топливо.