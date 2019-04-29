закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: Украинец создал уникальный автомобиль-амфибию на базе Volkswagen Passat

1
  • 29.04.2019, 9:55
  • 2,061

Название у авто соответствующее – «Дельфин».

Житель Львовской области Иосиф Гринишин собственными силами сумел создать автомобиль, который умеет плавать, пишет autonews.ua. Название у амфибии соответствующее – «Дельфин».

Пенсионер Иосиф Гринишин раньше работал автослесарем и водителем. Идея создать автомобиль-амфибию появилась у него несколько лет назад.

Для реализации своего проекта мастер взял элементы от нескольких автомобилей. Например, основные элементы кузова – от Volkswagen Passat, мосты – от ВАЗа, двигатель – от «Волги». Но это далеко не все автомобили-доноры. Конечно, внешне эта самодельная амфибия все-таки больше напоминает Volkswagen Passat. Примечательно, что практически все компоненты он брал на пунктах металлолома.

На шоссе «Дельфин» может разогнаться до 120 км/ч. По воде он плавает со скоростью 20 км/ч. При необходимости на нем можно преодолеть практически любую водную преграду.

Пока «Дельфин» официально не зарегистрирован. Мастер сейчас его дорабатывает, чтобы получить соответствующий сертификат. В перспективе разработчик машины планирует перевести её на газовое топливо.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич