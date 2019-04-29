Александр Китаров: В сборной Беларуси каждый должен стать лидером 3 29.04.2019, 9:59

Александр Китаров

Капитан призвал коллег «проповедовать свою игру».

Капитан сборной Беларуси Александр Китаров поделился ожиданиями от старта чемпионата мира дивизиона 1а, сообщает pressball.by:

- Это опыт, из которого нужно выносить хорошие уроки и побеждать.

Нам нужно играть в то, во что мы играем. Не обращать внимание на соперника, а проповедовать свою игру, свои тактические схемы. Если это получится, то без разницы, какая команда против нас играет.

В сборной Беларуси каждый должен стать лидером. От каждого будет зависеть результат. Если один начнет выпадать, ошибаться, то это будет плохо для нашей игры и команды. В каждом матче нам нужен результат, — как сообщает пресс-служба Париматч, сказал Китаров.