Александр Китаров: В сборной Беларуси каждый должен стать лидером

Александр Китаров: В сборной Беларуси каждый должен стать лидером3
- 29.04.2019, 9:59
Капитан призвал коллег «проповедовать свою игру».
Капитан сборной Беларуси Александр Китаров поделился ожиданиями от старта чемпионата мира дивизиона 1а, сообщает pressball.by:
- Это опыт, из которого нужно выносить хорошие уроки и побеждать.
Нам нужно играть в то, во что мы играем. Не обращать внимание на соперника, а проповедовать свою игру, свои тактические схемы. Если это получится, то без разницы, какая команда против нас играет.
В сборной Беларуси каждый должен стать лидером. От каждого будет зависеть результат. Если один начнет выпадать, ошибаться, то это будет плохо для нашей игры и команды. В каждом матче нам нужен результат, — как сообщает пресс-служба Париматч, сказал Китаров.