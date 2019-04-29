Операция «преемница» началась? 11 29.04.2019, 10:10

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Катерина Тихонова

В российских СМИ появились странные «утечки» о дочерях Путина.

Наблюдатели обращают внимание на то, что последнее время появляется подозрительно много новостей про предполагаемых дочерей Путина. Что это случайность, или же подготовка передачи власти по «монархическому» сценарию, пишет rusmonitor.com.

«К чему вся эта операция активизации «спящих» дочек Путин», — задается вопросом автор телеграм-канала «Серпом-по» - еще один вариант трансферта власти? Между тем, как говорится — все может быть…Так одна из предполагаемых дочерей кремлевского диктатора известная как Мария Воронцова (псевдоним), недавно стала членом совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий».

Другая, известная как Катерина Тихонова (тоже псевдоним), занимающая пост главы фонда «Иннопрактика» при МГУ, как как сообщают осведомленные источники, готовится к защите диссертации на степень кандидата физико-математических наук. Характерная деталь – в роли научного руководителя ректор МГУ Садовничий собственной персоной.Что нам было известно о дочерях Путина до этого? Мария Путина (Воронцова, Фассен) в 2005 году (ей тогда было 20 лет) стала студенткой биолого-почвоведческого факультета СПбГУ. Екатерина Путина (известная как Тихонова) также в 2005 году стала также поступила в СПбГУ на факультет японистики.

Проходит 14 лет и… Маша стала видным генетиком, а Катя видным математиком. Как такое возможно, спросите вы? Впрочем вопрос, конечно, риторический. Интересно другое, почему эти утечки появились именно сейчас? Не является ли эта активизация ранее «спящих» еще одним вариантом пресловутого трансферта власти?