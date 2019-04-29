Россия попытается отыграть назад решение по белорусской «молочке» 5 29.04.2019, 10:27

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Готовится правовая база для запрета ввоза белорусской «молочки» в Россию?

Евразийский межправительственный совет в Ереване рассмотрит вопрос об отмене решения Евразийской экономической комиссии, которое обязывает РФ не закрывать свой рынок для белорусской молочной продукции при наличии на нее ветеринарных документов. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Армению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС.

«Да, российская сторона действительно внесла в повестку межправсовета вопрос об отмене соответствующего решения ЕЭК. Вступление в силу решения будет приостановлено до момента, пока межправсовет не поставит точку в этом вопросе», — сказал он.

«Сразу внесу ясность — ни о каком „закрытии рынка для белорусского молока“ речи не идет», — подчеркнул при этом Приходько. Доля Беларуси в российском импорте по молоку составляет, по его данным, свыше 80%.

По его словам, вопрос касается несоблюдения некоторыми белорусскими производителями молочной продукции требований технических регламентов союза. «Наша задача — защитить российских потребителей от продукции, не отвечающей стандартам безопасности. Отмечу, что Россия ввела временные ограничения по объективным причинам и в полном соответствии с положениями Договора о ЕАЭС», — отметил первый замглавы аппарата правительства РФ.

Даже в отношениях таких близких союзников, как Россия и Беларусь, периодически возникают отдельные проблемы, «нестыковки», и это нормально, считает Приходько. В этой связи он напомнил о том, что диалог с белорусскими коллегами по этому вопросу ведется на различных уровнях. «Ситуация разрешима, и мы движемся в направлении ее урегулирования», — заключил Приходько.

Ранее о намерении рассмотреть указанный вопрос в Ереване писала газета «Коммерсантъ». Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Беларуси. В частности, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов, и закрытие рынка РФ от сертифицированной белорусской продукции ЕЭК признала нарушением.