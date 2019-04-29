Предложения Лукашенко, которые выдают его с головой 20 29.04.2019, 10:50

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Так ли хорошо диктатор знает Беларусь?

Александр Лукашенко десятилетиями позиционировал себя как «народный» политик, который, прежде всего, озабочен проблемами простых людей. Но в последние годы все чаще возникают ситуации, когда все показывает, что все происходит наоборот, пишет «Салiдарнасць».

Вот несколько примеров за последние месяцы.

Стекло вместо пластика

Накануне 2019 года Лукашенко предложил начать с бутылок для воды отказываться от пластика:

— Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле.

Мысль была озвучена настолько уверенно, что мог возникнуть вопрос: как это в Беларуси раньше до этого не догадались? Производители, видимо, были настолько обескуражены простотой подхода, что только в апреле собрались на круглый стол, чтобы помимо остального объяснить, в чем загвоздка для реализации озвученного предложения.

Впрочем, и до этого было нетрудно догадаться, что ответ заключался в низком уровне доходов населения.

– Вода в стеклянной бутылке — это премиум-сегмент. Ты смотришь на эту бутылку, и ее сразу хочется купить. Мы смотрели белорусские образцы. Нам сразу сказали: ребята, вся проблема в кальцинированной соде. Это валюта. У нас такая бутылка, как у зарубежных производителей, будет золотой, — процитировал tut.by заместителя директора по маркетингу Минского завода безалкогольных напитков Юрия Раковца.

Экологически чистые продукты вместо «грязных»

В недавнем послании Лукашенко призвал белорусов переходить на экологически чистые продукты:

— Нынешний глобальный агротренд — это производство органических, исключительно качественных и по зеленым технологиям. Вы, наверное, заметили, кто по Логойскому тракту (улица в Минске – С.) перемещается — Исаченко (губернатор Минской области – С.) строит новый рынок, он будет называться экорынок. Я ему поручил сосредоточить там, чтобы приучить наше население и показать, что такое настоящие продукты. Исключительно чистые продукты. Ну хотя бы для детей.

Как и в случае со стеклянной тарой, не хотелось бы разочаровывать чиновников в стремлениях к лучшему, но правда жестока. Органические продукты во всем мире существенно дороже магазинных, поэтому из-за невысокого спроса и продаются в небольших лавках.

Журналисты уже подсчитали, что в Беларуси набор фермерских продуктов больше чем в два раза дороже магазинного. И такая же разница сохранится на новом рынке. Который рискует остаться неоцененным минчанами даже с их высокой, по сравнению с другими регионами, зарплатой.

Зарплата, от которой «стало не по себе»

Кстати, о зарплате. Как выяснилось во время послания правитель недавно сделал для себя открытие. Лукашенко пересказал разговор с гандболистами:

– Они не назвали, они попросили у меня. Мне стало не по себе. Говорят: нам хотя бы 400 рублей (а некоторым 300)… Кто из профессиональных спортсменов будет заниматься спортом за такие деньги?

Лукашенко, сжалившись, поставил задачу, чтобы зарплата атлетов, выступающих в первенствах в Беларуси, была не ниже средней по стране.

Наверняка удивился не только Лукашенко, но и граждане – его реакции на просьбу гандболистов. Потому как они зарабатывают вполне обычные для Беларуси деньги.

Напомним, что согласно последним данным Белстата по медианной зарплате, от 300 до 500 рублей в месяц получает больше 20% населения.