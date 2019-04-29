Названы здоровые тренды для тех, кто стремится обрести гармонию 2 29.04.2019, 10:47

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Полезная семерка для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни.

Правильное питание и забота о себе являются неотъемлемой частью внутренней гармонии. «Новое время» называет тренды, актуальные для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни.

На здоровье благотворно сказываются комбинированные или низкоинтенсивные кардиотренировки - так, ходьба, йога или плавание способны уменьшить вес и улучшить общее самочувствие. Желательно уделять хотя бы одному из этих занятий по 30-60 минут в день.

Другой тренд - флекситарианство - обрадует тех, кто заботится о своем здоровье, но пока не готов полностью отказаться от мяса. Основу рациона в такой диете составляют овощи и фрукты, а треть - рыба и молочные продукты. Красное нежирное мясо также разрешено, но не чаще двух-трех раз в неделю.

Также среди людей, желающих вести правильный и здоровый образ жизни, становятся популярны гаджеты для здорового сна, которые регулируют температуру в комнате и контролируют ритм сна; онлайн-тренировки, позволяющие заниматься фитнесом по оптимальному плану упражнений, не выходя из дому; а также органическое вино.

Среди интересных веяний в сфере ЗОЖ - интуитивное питание, которое предлагает осуществлять прием пищи только при ощущении голода, не накладывая каких-либо других ограничений.

В топе здоровых трендов также находится растительное молоко - оно подходит тем, кто хочет избавиться от антибиотиков и пестицидов в своем рационе.