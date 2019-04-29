Как два парня из Барановичей зарабатывают на резке пенопласта 4 29.04.2019, 11:03

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Они изготавливали декорации для «Евровидения».

Два с половиной года назад друзья – торговый представитель Владимир Авхимович и программист Сергей Мартинкевич – открыли фирму, которая специализируется на фигурной резке пенопласта и пеноплекса. Молодые люди рассказали intex-press.by, с чего начался их бизнес, с какими проблемами они столкнулись и что им помогает обойти конкурентов.

Идея заниматься фигурной резкой возникла случайно, ее «подкинул» Сергею приятель, которому нужна была объемная вывеска для офиса. Приятель сначала обратился в компанию, специализирующуюся на этом, но там выставили огромный счет. Вот он и попросил Сергея сделать объемные буквы. Сергей долго думал, из чего их можно сделать, и остановился на пенопласте. С этого заказа все и началось:

Первым делом создали сайт

- Начинать свое дело было непросто – непонятно, за что браться. Возникали вопросы по ценообразованию и налогам. Не было понимания, куда и за какой помощью можно обратиться. Сложность заключалась еще и в том, что не было площадей для работы – мы собирали и красили конструкции у себя в гараже.

На первом этапе больших вложений не требовалось: на аренду офисного помещения и создание сайта ушло буквально $100. К слову, сайт – это было начало нашего развития, через него мы планировали привлекать клиентов. На сайте мы рассказывали, что и для чего можно сделать из пенопласта.

Чтобы заявить о себе в Барановичах, мы предложили руководству БПХО бесплатно оформить витрины их фирменного магазина. Мы рассчитывали, что если понравится, то похожие витрины в будущем закажут и для других магазинов предприятия. Но не успели закончить работу над этим проектом, как нам заказали оформление витрины для кафе. Заказчик хотел что-то простое, но мы предложили добавить подсветку. Обговорили: если не понравится подсветка, то платить за нее не придется. Но клиенту понравилось, и он заказал нам еще одну витрину.

Мы поняли, что не нужно бояться экспериментировать. И это один из секретов нашего успеха.

С 30 «квадратов» до 700

Поначалу на развитие бизнеса шли наши накопления. Позже, когда встал вопрос о необходимости покупки специального оборудования, взяли кредит.

Для нас важно не стоять на месте. Даже уходя «в минус», мы не опускали руки и искали новые возможности выделить себя на рынке. Мы все время экспериментируем. Сегодня у нас больше десятка видов обработки. Например, «керамика» – покрытие, после которого внешний вид пенопласта практически не отличается от керамики, а изделие становится твердым и ударопрочным, «фасадное» – это ударопрочное покрытие на основе мраморной крошке.

За эти годы мы выросли. Если изначально мы работали вдвоем, с развитием бизнеса начали нанимать работников. Летом прошлого года у нас было задействовано 17 человек.

Постепенно увеличились и производственные площади. Начинали с офиса в 30 «квадратов», сейчас у нас более 700 кв. м площадей.

Декорации для «Евровидения»

Раньше нам в основном заказывали декорации для праздников и рекламные вывески. Постепенно мы вышли на другой уровень, и в нашей копилке – проекты республиканского масштаба.

Самым крупным и сложным проектом были декорации для сцены детского «Евровидения» в Минске – конструкция 6 м в высоту и около 30 м в длину. Сделали мы ее за месяц, а вот согласование длилось около четырех месяцев. В изготовлении этот заказ был для нас самым сложным. Специально для него мы заказывали негорючую ткань из Германии. Много пришлось возиться и с документацией. Но мы все сделали. Стоимость декораций была сопоставима со стоимостью нового хорошего немецкого автомобиля.

Сейчас мы также работаем над крупным проектом – делаем символы Европейских игр, которые будут установлены на стадионе «Динамо».

Конкуренция – это стимул

Наш принцип – работа без ограничений. Мы готовы воплотить в жизнь любые идеи, но клиент должен быть готов оплатить эту работу.

В последнее время мы занимаемся также созданием фасадных элементов. Они простые в обработке, дешевые, легкие и служат столько же, сколько и гипсовые. Еще один стимул работать в этом направлении – стремление опередить конкурентов. А вообще, сам факт наличия конкурентов не является для нас каким-то ограничением, наоборот – это стимул развиваться.