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Куда отправиться, чтобы попасть в локации из фильмов?

  • 29.04.2019, 11:20

10 локаций из актуальных фильмов и сериалов.

Если в кино у вас проникнуть не получается, сделайте ход конем – езжайте туда, где оно снимается! Tio.by отобрал десять локаций из актуальных фильмов и сериалов: может быть, среди них найдутся ваши любимчики?

«Игра Престолов»

Локация: Хорватия, Дубровник

Королевская гавань из американского сериала раскинулась на окраине старинного хорватского городка. Столица Семи Королевств находится в замке, располагающемся на 37-метровой скале: в сериале его украсили компьютерной графикой, но в жизни он выглядит величественно и без дорисованных эффектов.

«Во все тяжкие»

Локация: США, Нью-Мексико, Альбукерке

«Во все тяжкие» закончились в 2013-ом году, но фанаты до сих пор штурмуют локации сериала. Так дом главного героя, Уолтера Уайта, стал настоящей Меккой для поклонников этого детища: люди или просто фотографируются возле здания, или пытаются воспроизвести сцены из сериалов. Хозяевам этого дома такие перформансы надоели: они обнесли дом двухметровым забором, но это ни на что не повлияло – фотографии с хэштегом # walterwhitehouse до сих пор мелькают в Инстаграмме.

«Гарри Поттер»

Локация: Англия, Глостер

Для того, чтобы прогуляться по Хогвартсу, не нужно ждать волшебного письма: достаточно отправиться в графство Глостершир, что находится на юго-западе Англии. Там вам нужно отыскать Глостерский собор – именно по его коридорам разгуливали тролли, призраки и ученики волшебной школы.

«Фантастические твари и где они обитают»

Локация: США, Нью-Йорк

Центральный парк, расположенный на острове Манхэттен, мелькал в фильмах типа «Один дома», «Охотники за приведениями» и «Мстители», но мы остановимся на его появлении в картине Джоан Роулинг. Там его можно увидеть в сцене погони взрывопотама за Якобом Ковальски: в ленте успели показать сам парк, зоопарк, озеро и знаменитый мост, построенный в 1906-ом году.

«Властелин колец»

Локация: Новая Зеландия, Северный Остров

Ородруин, или Роковая гора, находится не в Средиземье, а в самом старом национальном парке Новой Зеландии, Тонгариро. В фильме появилось два действующих стратовулкана – Нгаурухоэ и Руапеху, и именно в их жерлах было уничтожено злосчастное Кольцо Всевластия. Кстати, в этом же парке расположен Мордор – в реальности он представлен горнолыжными курортами «Уакапапа» и «Тукино».

«Унесенные призраками»

Локация: Тайвань, Цзюфэнь

Хоть события аниме Хаяо Миядзаки и разворачиваются в Японии, реальным прототипом волшебного городка считается деревня Цзюфэнь, расположенная на северо-востоке Тайваня. Здесь много чайных домиков, китайских фонариков, купален и узких улочек, вдохновивших японского аниматора: уверены, атмосфера там такая же, как и в мультфильме.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Локация: США, Северная Каролина, Сильва

Город Эббинг вы на карте не найдете – его просто не существует. Это место было придумано режиссером картины, а съемки фильма велись в сонном городке Сильва, в округе Банкомб: специально для имитации реального города Эббингу придумали печати, рекламу и вывески. Билборды разместили на западе штата, на одном из пастбищ: рекламные щиты с фразами о смерти и насилии привлекали внимание местных жителей, так что их ежедневно покрывали брезентом с помощью шести работников и двух подъемников.

«Настоящий детектив»

Локация: США, Луизиана

Первый сезон «Настоящего детектива» должны были снимать в штате Арканзас, но из-за финансовых соображений съемки перенесли в Луизиану. Работа над сериалом велась на протяжении ста дней, и в список достопримечательностей входят поля сахарного тростника,

окрестности поселения Эрат, длиннющие автострады и множество заброшенных заводов. Кстати, в Луизиане очень мало людей: все из-за урагана «Катрина», погрузившего под воду 80 % площади Нового Орлеана и нанесшего ущерб в 125 миллиардов долларов.

«Форрест Гамп»

Локация: США, Мэн, Порт Клайд

Кросс Форреста Гампа по Америке длился три года, и одной из его точек назначения был маяк «Marshall Point» в прибрежном городке Порт Клайд. Этот маяк, построенный в 1832 году, стоит на самом краю океана. В фильме вид с этой точки открывается прекрасный: думаем, в жизни эта панорама выглядит еще лучше.

«Залечь на дно в Брюгге»

Локация: Бельгия, Брюгге

В провинции Западной Фландрии Колин Фаррелл и Брендан Глисон разглядывают водные каналы, из-за которых Брюгге называют «Северной Венецией», любуются картинами в музее Грунинге, поднимаются на вершину башни Белфорт и проникают внутрь нескольких церквей и костелов. Советуем отправляться в Брюгге осенью – в эту пору года город выглядит особенно привлекательно.


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