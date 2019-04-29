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«Матери-328» вышли на площадь Независимости в Минске (Видео, онлайн)

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  • 29.04.2019, 11:30
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Активистки требуют встречи с представителями Совмина.

Родные заключенных по 328-й «наркотической» статье проводят общее собрание на площади Независимости в Минске с требованием встречи с «депутатами» и представителями Совмина в деле изменений в уголовном кодексе, сообщает «Белсат».

Главные требования активисток прежние: встреча с Лукашенко и реформа, в результате которой для осужденных по 3-й и 4-й частям статьи 328 будет смягчено наказание и предусмотрена амнистия.

Две недели назад родственники заключенных собрали подписи и провели встречи с участием МВД и Совмина. Тогда прозвучало, что чиновники между собой обсудят нововведения и озвучат ответ активистам движения «Матери-328». 22 апреля активистки узнали, что согласования в деле «наркотического» законодательства в будущем нет.

19 апреля в «послании к народу и парламенту» Лукашенко заявил, что амнистии осужденным по «наркотической» статье «не будет никогда».


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