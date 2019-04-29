Раввин из-под Сан-Диего: Еврейский народ будет стоять с гордо поднятой головой 29.04.2019, 11:36

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Раненый раввин рассказал о нападении на его синагогу.

Боль и страдания наполняли рассказ раввина Исроэля Голдстейна о террористическом нападении на его синагогу в городе Пауэй вблизи Сан-Диего, в результате которого погибла женщина, а сам раввин и еще два человека получили ранения, сообщает «Голос Америки».

«Я вижу картину, которую невозможно описать словами, – рассказал раввин в воскресенье, говоря о том, как вооруженный мужчина направил винтовку прямо на него.

«На нем были солнцезащитные очки. Я не видел его глаза, не мог заглянуть в его душу», – сказал Голдстейн, описывая стрелка.

По словам Голдстейна, он поднял руки, когда стрелок открыл огонь. Пуля оторвала ему указательный палец правой руки.

Но самую большую боль он ощутил, когда увидел, как всеми любимая прихожанка его синагоги, 60-летняя Лори Кей, лежит на полу, умирая, а ее муж, врач, отчаянно пытается спасти ее.

Он плачет, рассказывая о Кей, как о человеке «безусловной любви», которая всегда была готова прийти на помощь нуждающимся, независимо от их расы или религии.

Ранения также получили 8-летняя девочка и ее дядя – израильский ветеран войны, который, по словам раввина, принял пулю, пытаясь защитить детей. Оба они уже выписаны из больницы.

Голдcтейн сообщил, что президент Дональд Трамп позвонил ему в воскресенье, чтобы выразить соболезнования. Их разговор продолжался около 15 минут.

«Он пытался приободрить меня», – сказал Голдстейн.

Раввин призвал всех евреев прийти в синагоги вечером в пятницу на этой неделе, когда начнется шабат, чтобы продемонстрировать солидарность и показать, что «терроризм никогда не победит».

«Мы – еврейский народ, который будет стоять с гордо поднятой головой. Мы не позволим никому и ничему сломить нас. Нам нужно бороться с тьмой силой света», – сказал он.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что субботняя стрельба в синагоге в районе Сан-Диего, «несомненно», является преступлением на почве ненависти, но предполагаемый стрелок, вероятно, действовал в одиночку.

«Это был жестокий и совершенно непростительный поступок», – сказал Болтон, выступая на канале Fox News в воскресенье.

«Вся наша страна оплакивает гибель людей, молится за раненых и выражает солидарность с еврейской общиной, – заявил Трамп, выступая на политическом митинге в Висконсине через несколько часов после стрельбы. – Мы решительно осуждаем зло антисемитизма и ненависти, которое должно быть побеждено».

Полиция Сан-Диего подозревает в нападении 19-летнего Джона Эрнеста, который, предположительно, вошел в синагогу движения Хабад в Пауэе в субботу и открыл огонь из полуавтоматической винтовки.

Раввин Голдстейн сказал, что винтовку стрелка «чудесным образом» заклинило, после чего он столкнулся с агентом пограничной службы Джонатаном Моралесом, который, по словам Голдстейна, «недавно обнаружил у себя еврейские корни».

Моралес, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей, выстрелил в подозреваемого, выбежавшего из синагоги. Однако пуля попала не в стрелка, а в его машину.

«Искренняя благодарность замечательному агенту пограничной службы, остановившему стрелявшего в синагоге в Пауэе, Калифорния. Возможно, он и не был при исполнении [служебных обязанностей], но его таланты, которые нужны для работы в правоохранительных органах, пригодились!» – написал Трамп в Твиттере.

Sincerest THANK YOU to our great Border Patrol Agent who stopped the shooter at the Synagogue in Poway, California. He may have been off duty but his talents for Law Enforcement weren’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2019 г.

Эрнест сам позвонил в службу спасения 911, сообщил о стрельбе и своем местонахождении. Он сдался властям без каких-либо инцидентов, в то время как предполагаемое оружие находилось в машине.

Полиция заявила, что если бы его оружие внезапно не отказало, то подозреваемый мог бы убить гораздо больше людей. Полицейские сообщили, что он также пытался вести трансляцию стрельбы в социальных сетях, но его техника отказала.

Следователи также предполагают, что перед стрельбой Эрнест опубликовал в социальных сетях антисемитский манифест, в котором расхваливал обвиняемых в кровавых нападениях на мечети в Новой Зеландии и в октябрьском массовом убийстве в синагоге Питтсбурга.

По словам раввина Голдстейна, отстреленный указательный палец всегда будет напоминать ему о том, насколько уязвимы люди перед террористами.