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Какой будет погода на неделе

  • 29.04.2019, 11:43
Иллюстрационное фото bymedia

По ночам заморозки, днем до +18°С, а кое-где и до +22°С.

Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, сформированный в прохладном воздухе северных широт. Будет преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки. В конце рабочей недели на территорию нашей страны начнут поступать более влажные воздушные массы, ожидается увеличение облачности, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

30 апреля, во вторник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, по юго-западу страны +8…9°С, в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей ожидаются заморозки 0…−2°С; максимальная температура днем +12…18°С.

В среду, 1 мая, преимущественно без осадков, лишь днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, местами по стране ожидаются заморозки 0…−2°С, максимальная температура днем +11…18°С.

В четверг, 2 мая, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны местами кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, местами по республике ожидаются заморозки 0...−2°С, максимальная температура днем +12…18°С.

3 мая, в пятницу, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2…9°С, максимальная температура днем +14…20°С, по юго-востоку до +22°С.


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