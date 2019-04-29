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Экономист: Беларусь - слишком незначительный объект, чтобы привлечь внимание Китая

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  • 29.04.2019, 11:57
Лев Марголин

Есть ли смысл от поездок Лукашенко в Пекин?

Часто в госСМИ можно услышать, что «Китай является стратегическим партнером для Беларуси». Так ли это на самом деле? Есть ли у Китая экономические интересы в Беларуси? Сайт Charter97.org обратился с этими вопросами к экономисту Льву Марголину.

- Я бы сказал, что Китай пока не может стать стратегическим партнером для Беларуси. Об этом свидетельствуют товарооборот двух стран, объем инвестиций и тому подобное. У Лукашенко просто есть потребность немного отдалиться от России, ведь сотрудничество с восточной соседкой становится опасным для действующего режима.

Китай с удовольствием сотрудничает со всеми странами, но вряд ли можно сказать, что кто-то является для него стратегическим партнером.

Мероприятие «Один путь и Один пояс», на которое ездил Лукашенко, призвано соединить Китай с Европой, Азией и Африкой различными морскими и сухопутными путями. Как и во всем, что делает Китай, здесь просматривается «шкурный интерес». В этом случае - это развитие западных районов Китая. Многие страны хотели бы поучаствовать в это проекте. Но основная стратегия для Пекина в «Одном пути» - «вы можете поучаствовать в этом, но только за свои деньги». Каждый делает свою часть работы и получает выгоду от синергии и увеличения объема рынков.

Вся проблема в том, что в Беларуси сегодня нет такого уровня инвестиций, чтобы получать выгоду от этого проекта. Никто не хочет вкладывать деньги в нашу страну.

- Получается, что визит Лукашенко несет более имиджевый характер, чем экономический?

- Тут уже не до имиджа. Поджимают проблемы экономические, которые создает Россия, к примеру, «налоговым маневром», а также политические. Поэтому Лукашенко всеми силами старается заинтересовать Китай. Если смотреть с практической точки зрения, то Китай ежегодно прирастает на 6-7%, а Россия сегодня стагнирует. Даже с этой точки зрения официальному Минску выгоднее сотрудничать с Китаем.

- А есть ли нам что предложить Китаю?

- В этом и дело, что предложить особо нечего. Единственный возможный плюс от инвестиций в Беларусь - китайские предприятия значительно меньше волнуют политические риски в нашей стране: независимость судебной системы, отсутствие реальной законодательной власти. Китайцы понимают, что страна достаточно мощная и может сама защитить своих инвесторов от различных проблем.

Чем-то большим заинтересовать Пекин сложно. Рядом Россия, к которой большие сырьевые интересы, рядом огромный рынок Индии, рынок США, с которым нужно решать проблемы. Беларусь слишком незначительный объект, чтобы привлечь внимание центральных властей Китая.

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