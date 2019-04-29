закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Конгрессмены США призвали передать Украине новую военную технику

  • 29.04.2019, 11:56

Предложение направлено советнику по национальной безопасности президента США.

Соединенные Штаты Америки должны сделать больше для поддержки Украины в ее противостоянии с Россией; в частности, Вашингтон должен передать Киеву новую военную технику, утверждает конгрессмен от Республиканской партии Майкл МакКол в письме советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джону Болтону, пишет The National Interest (перевод – gordonua.com).

Конгрессмен указал, что если США хочет нанести удар по РФ, то Вашингтону стоит оказывать поддержку свободной, демократической и независимой Украине. МакКол напомнил, что поставки противотанковых комплексов Javelin украинской армии в 2018 году изменили ситуацию на Донбассе. А атака российских кораблей на украинские в ноябре 2018 года около Керченского пролива показала, как сильно Украина нуждается в технике для самообороны, в первую очередь противовоздушной и береговой.

Поэтому, указал МакКол, им вместе с конгрессменами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегори Пенсом было отправлено письмо Болтону, в котором конгрессмены призывают поставлять Украине больше наступательной и оборонительной военной техники и других вооружений.

Президент России Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз. США должны поддерживать Украину, чтобы этого никогда не произошло, резюмировал конгрессмен.

Майкл МакКол известен своей откровенно проукраинской позицией. В 2017 году конгрессмен в составе делегации Конгресса США посещал Украину, в частности, побывал на Донбассе и встречался в Киеве с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие успешно поразило все цели.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич