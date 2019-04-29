Конгрессмены США призвали передать Украине новую военную технику 29.04.2019, 11:56

Предложение направлено советнику по национальной безопасности президента США.

Соединенные Штаты Америки должны сделать больше для поддержки Украины в ее противостоянии с Россией; в частности, Вашингтон должен передать Киеву новую военную технику, утверждает конгрессмен от Республиканской партии Майкл МакКол в письме советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джону Болтону, пишет The National Interest (перевод – gordonua.com).

Конгрессмен указал, что если США хочет нанести удар по РФ, то Вашингтону стоит оказывать поддержку свободной, демократической и независимой Украине. МакКол напомнил, что поставки противотанковых комплексов Javelin украинской армии в 2018 году изменили ситуацию на Донбассе. А атака российских кораблей на украинские в ноябре 2018 года около Керченского пролива показала, как сильно Украина нуждается в технике для самообороны, в первую очередь противовоздушной и береговой.

Поэтому, указал МакКол, им вместе с конгрессменами Адамом Кинзингером, Брайаном Фитцпатриком и Грегори Пенсом было отправлено письмо Болтону, в котором конгрессмены призывают поставлять Украине больше наступательной и оборонительной военной техники и других вооружений.

Президент России Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз. США должны поддерживать Украину, чтобы этого никогда не произошло, резюмировал конгрессмен.

Майкл МакКол известен своей откровенно проукраинской позицией. В 2017 году конгрессмен в составе делегации Конгресса США посещал Украину, в частности, побывал на Донбассе и встречался в Киеве с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие успешно поразило все цели.