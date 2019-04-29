Егор Буяльский: Нужно было играть как играли, а не в одиночку спасать страну 29.04.2019, 12:12

Фото: hockey.by

Хоккеист юниорской сборной Беларуси рассказал о «мужском разговоре» перед матчем со Швейцарией.

Хоккеист юниорской сборной Беларуси (U-18) Егор Буяльский рассказал о разговоре в раздевалке во время матча ЧМ-2019 против швейцарцев, сообщает pressball.by.

Беседа состоялась в студии канала "Беларусь 5" в программе "Итоги недели".

- В матче против швейцарцев вашей команде вновь удалось настроиться "по-пацански". Что было в раздевалке?

- Тренеры сказали, что нужно выходить на лед и показывать хоккей, в который мы играли в матчах с чехами и финнами, а не тянуть каждому одеяло на себя, в одиночку спасая страну. Одним словом, дали нам в раздевалке хороших… и поговорили по-мужски.