Саудовская Аравия: Игра престолов наяву 29.04.2019, 12:26

Соперничество в саудовской королевской семье накладывает отпечаток на весь Ближний Восток.

Согласно саудовской традиции, королевский титул передается между братьями — сыновьями основателя королевства Абдул-Азиза ибн Сауда, пишет израильское издание Haaretz (перевод – inosmi.ru).

Система престолонаследия работала исправно, но в 2007 году все поменялось. Король Абдалла создал Совет Преданности — семейный консультативный орган, обладающий полномочиями выбирать наследного принца и назначать следующего короля. Однако Абдалла сам не последовал собственному решению и выбрал двух кронпринцев — своих братьев Султана и Наифа, каждый из которых умер естественной смертью, так и не возглавив династию.

За решением Абдаллы изменить систему престолонаследия последовало назначение принца Мукрина заместителем премьер-министра. Обычно эта должность служит трамплином к королевскому титулу. Решение разозлило членов рода Судаири королевской семьи. Это сыновья принцессы Хассы бинт Ахмад Аль Судаири — одной из самых выдающихся жен короля-основателя ибн Сауда. Ее дети почувствовали, что король Абдалла пытается отстранить их от власти, укрепляя другие фракции внутри семьи. Когда стало понятно, что престарелый король умирает, скрытый конфликт только усилился.

В январе 2015 Абдалла умер, и королем назначили Салмана из рода Судаири. Его лагерь начал активно действовать против остальной части семьи. Салман быстро уволил сыновей покойного короля с постов мэров Мекки и Эр-Рияда. Позднее своих должностей лишились и другие высокопоставленные чиновники, а кронпринц Мукрин потерял свое место в списке претендентов на престол. По старой традиции, следующим на королевский титул претендовал принц Ахмед, который отправился в добровольное изгнание в Лондон.

В начале 2017 года, после двух лет смуты, наследным принцем в беспрецедентном порядке стал сын Салмана — Мухаммед.

Казалось, король Салман и его сын Мухаммед были на пути к тому, чтобы наверняка отлучить соперников от власти, но потом произошло убийство Хашогги. Несколько членов королевской семьи почувствовали возможность избавиться от короля Салмана и сбить спесь с его сына волной международного осуждения убийства журналиста саудовскими государственными агентами. Сформировав блок союзников, выступающих за честное управление, эти члены королевской семьи недавно выступили с заявлением в поддержку принца Ахмеда, брата короля, который вернулся в королевство, и призвали его возглавить страну до тех пор, пока саудовский народ не решит свое будущее.

Это был первый случай открытой демонстрации оппозиции в королевской семье. Некоторые считали, что своим поведением наследный принц Мухаммед подталкивает Саудовскую Аравию к беспрецедентной конфронтации с западными странами.

Но сторонники замены Мухаммеда могут оказаться в опасности. Кронпринц уже доказал, что готов нарушать правила в борьбе с соперниками, арестовывая многих принцев и бизнесменов и вымогая у них деньги в обмен на освобождение. Члены королевской оппозиции знают, что идут на риск.

Насколько известно, Мухаммеду лояльны главы армии и служб разведки, назначенные им в прошлом году. Он также пользуется почти безоговорочной поддержкой президента США Дональда Трампа. Кроме того, принц может рассчитывать на поддержку молодого поколения королевской семьи, многие представители которого устали от назначения королями старых, больных людей и требуют, чтобы правителей выбирали иних. Мухаммеду бен Салману 33 года, и он представляет это поколение. С другой стороны, он также относится к семейному роду, который не особенно жалуют другие ветви королевской семьи, так как они чувствуют, что их исключили из высшего руководства.

Любая попытка лишить наследного принца власти будет рассматриваться им, как акт мятежа и измены, нарушающий семейную традицию, насколько она вообще существует. Очевидно, что этого будет достаточно для того, чтобы он начал против своих соперников жестокие репрессии, последствия которых для Саудовской Аравии и ее отношений с мировым сообществом предсказать сложно. Мухаммед сейчас прилагает огромные усилия для того, чтобы дело Хашогги ему не навредило, но он стал уязвим. Семья до сих пор не прощала королей и принцев, которые ошибались. Возможно, одна ошибка — это уже слишком много.