Активистка из Светлогорска: Мы обязательно защитим свое право – пускай даже через ООН 29.04.2019, 12:29

Татьяна Носкова

Фото: Facebook

Татьяна Носкова направила надзорную жалобу председателю Верховного суда.

Экологическая активистка из Светлогорска Татьяна Носкова обжалует решение суда по делу запрета митинга, во время которого планировалось привлечь внимание к проблемам, которые создает жителям города завод беленой целлюлозы в деревне Якимова Слобода, сообщает гомельская «Весна».

Светлогорская эко-активистка 29 апреля направила надзорную жалобу председателю Верховного суда. В надзорной инстанции она обжалует решение районного суда, который признал законным запрет митинга против выбросов токсичных химических веществ на строящимся китайском заводе беленой целлюлозы.

Местный райисполком не дал разрешения на проведение митинга 28 октября прошлого года на стадионе «Бумажник» – в этот день, в это же время и в том же месте по сообщению чиновников должна была состояться тренировка воспитанников СДЮШОР.

По словам Татьяны Носковой, районную судью Людмилу Седько нисколько не смутил тот факт, что стадион «Бумажник» решением муниципальных властей определен как единственное место в городе, где разрешено проводить мирные собрания граждан.

«Вместо того, чтобы содействовать осуществлению гражданами своего права на выражение мнения с использованием мирного собрания светлогорские чиновники ищут ненужные и непропорциональные ограничения этих прав, что и выявилось в моем конкретном случае», - заявляет Татьяна Носкова.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что экологические активисты в Светлогорске в течение последнего времени планировали провести серию мирных собраний для привлечения внимания к экологической ситуации, связанной с вредными выбросами на заводе беленой целлюлозы. Ни одно из заявленных собраний власть не разрешила.

«Мы говорили и вынуждены повторять опять – на выражение мнения и мирные собрания в стране фактически установлено табу, хотя подобное, согласно Конституции допускается только при введении чрезвычайного положения. Власть не оставляет активистам иного выбора, кроме как подавать жалобы в Комитет ООН по правам человека, чем мы обязательно воспользуемся по всем этим запретам» - подчеркнул правозащитник.