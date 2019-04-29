закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Как будем отдыхать и работать ближайшие две недели

1
  • 29.04.2019, 12:44
  • 2,873

Семь выходных и две рабочие субботы подряд.

Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд, пишет tut.by.

В этом году у белорусов будут настоящие майские каникулы. На этой неделе мы будем отдыхать 1 мая (праздник труда) и 5 мая — в воскресенье. Суббота, 4 мая, будет рабочей.

А в воскресенье начнутся длинные пятидневные выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Отработать на следующей неделе надо будет всего два дня — пятницу, 10 мая, и субботу, 11 мая. Воскресенье, 12 мая, снова выходной.

Сайт Gismeteo.by прогнозирует на длинные праздники комфортную погоду — плюс 12−18 днем и 3−12 градусов ночью.

Конечно, такие выходные — хороший шанс отдохнуть пару дней в Беларуси или за границей. Во многих санаториях и базах отдыха места уже заняты, однако варианты и в нашей стране, и в соседних все еще есть.

Уже сейчас можно прогнозировать очереди на границах 4−5 мая на выезд и 9 мая на въезд. Нужно также учитывать, что наши праздничные дни не совпадают с выходными россиян, которые также часто едут в ЕС через белорусскую границу. В соседней стране отдыхают в этом году сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 12 мая.

В эти даты, возможно, лучше путешествовать не на авто, а поездами и автобусами, тем более, что на праздники пускают много дополнительных составов. Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, в том числе на таких популярных направлениях, как Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Минск — Вильнюс.

Больницы и поликлиники эти две недели будут работать так:

Больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день.

Поликлиники:

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10−11 мая по графику рабочего дня.

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич