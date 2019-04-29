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Видеофакт: Шимпанзе освоили Instagram и занимаются йогой

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  • 29.04.2019, 13:02
  • 1,222

В Америке живет пара самых современных обезьян в мире.

Коди Антла называют современным Тарзаном. Он работает в заповеднике Myrtle Beach Safari, где следит за огромным количеством животных, среди которых шимпанзе Вали и Сугрива. И они невероятно умны, пишет nv.ua.

Заповедником владеет отец Коди, а среди его жителей можно найти слонов, тигров, львов, пантер, ягуаров и парочку очень умных шимпанзе - Вали и Сугриву.

Совсем недавно в Instagram стало очень популярным видео, где один из шимпанзе листает ленту соцсети. Причем он делает это осознанно - выбирает, какое видео ему нравится, внимательно его смотрит, закрывает и переходит к следующему.

Если посмотреть аккаунт Коди, можно понять, что на изучение приложения у шимпанзе ушло примерно полгода - вот видео, датированное 2 ноября 2018 года.

Более того - это далеко не единственное развлечение для Вали и Сугривы. Еще они играют в приставку.

Катаются на серфе с Коди.

Занимаются йогой и спортом.

И даже ходят в душ, чтобы помыться!

Настоящий чемпион!

Вали и Сугрива - не единственная гордость заповедника. Вот, например, обнимашки с ягуаром!

А вот собака играется со львенком и тигрятами.

А тем временем один из шимпанзе слушает музыку.


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