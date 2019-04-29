Где деньги «тунеядцев»? 25 Виктор Горбачев

29.04.2019, 13:06

8,272

Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Все тайное рано или поздно становится явным.

Мы не знаем точную цифру по количеству «тунеядцев» (людей, которые не желают работать за три копейки на государство и сами надеются на себя) в стране.

И не узнаем. Власть ее будет скрывать. Их 300 или 500 тысяч? Не будем гадать. Но «наезд», со стороны властей, на эту группу людей, есть. И он финансовый:

- Ах, не желаете за три копейки работать и быть под колпаком? Ну, тогда платите нам через «жировки» ЖКХ.

При этом, сумма, которую назначают и указывают в жировках, везде разная. Но она есть. И деньги, капают. В месяц, это от 5 до 10 долларов с «тунеядца». Если не верите, можете у знакомых проверить в извещениях за услуги ЖКХ. Что получается? В масштабах страны это от 3 до 5 миллионов долларов в месяц собирается. Ну, примерно такая сумма уходит от «тунеядцев» в лапы … .

И вот тут вопрос возникает. А куда уходят? В министерство жилищного хозяйства? Ну, где оседают эти деньги? В те ЖКХ где проживают «тунеядцы»? Вот про это никто не может сказать, куда уходят и где они потом оседают. Нет ответа. Есть только предположение. Мол, концентрируются на одном из счетов, и потом уходят в надежные и одни руки. Или вы думаете, что эти средства идут на более качественное оказание услуг со стороны служб ЖКХ населению? Я вас умоляю. Вот только давайте не будем смешить друг друга.

Логичный вопрос. Где эти деньги и сколько их? И на этот вопрос нет ответа. Ибо. Ибо это скрытый и завуалированный налог «на тунеядство», который имеет место быть, собираться и потом отдаваться. А вот в какие руки и для строительства какой очередной фазенды, резиденции, увеселительного мероприятия или полета в ОАЭ для просмотра скачек? Тут, пока еще, мы не получаем на это ответа.

Это, как и с деньгами на «дорожный налог» с автомобилистов. Деньги, уж который год, уходят (и большие) - а дорог все нет и нет.

Но, это пока еще. Ибо, все тайное, рано или поздно становится явным.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»