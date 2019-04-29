Министр Блащак: НАТО и ЕС являются залогом безопасности Польши 29.04.2019, 13:10

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Глава военного ведомства Польши высоко оценил подготовку военнослужащих.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в военном параде в Варшаве по случаю Праздника Конституции 3 мая будут участвовать подразделения Войска Польского, а также союзнических армий – США, Великобритании, Румынии и Хорватии, сообщает «Радио Польша».

Министр Блащак напомнил, что парад военной техники и авиации, также приурочен к 15-летию членства Польши в ЕС и 20-й годовщине членства в НАТО.

Глава военного ведомства Польши, который в воскресение в Варшаве наблюдал за репетицией парада, высоко оценил подготовку военнослужащих к мероприятию, в котором примет участие около 2 тысяч военнослужащих и представителей силовых структур.

Министр Мариуш Блащак обратил внимание, что парад 3 мая не случайно будет проходить под девизом «Сильные союзами». В ходе парада будет демонстрироваться военная техника, находящаяся на вооружении польской армии, в частности, боевые самолеты и вертолеты, танки, бронетранспортеры, ракетные комплексы.