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На протестной карте Беларуси может появиться еще одна «горячая точка»

  • 29.04.2019, 13:15
  • 3,059
Иллюстрационное фото

К брестчанам присоединятся еще и жители Новополоцка?

Мы так понимаем, что брестские протесты не убедили власти в том, что безнаказанно травить собственный народ не получится.

Новополоцкие чиновники дали добро на строительство парового котла для сжигания нефтяного кокса, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Предполагается, что количество отходов составит более 70 тысяч тонн в год. Полоцкий райисполком предложил две площадки около 50 га под золоотвал. Обе - на территории Островщинского сельского совета в 15 км от Новополоцка. Сейчас там лес.

Местные жители справедливо отказываются расплачиваться за жадность чиновников собственным здоровьем. Инициативная группа составила обращение в Полоцкий райисполком. За сутки ее подписали почти 2000 человек.

- Особый цинизм - в том, что людям сообщили о "коксовом полигоне" накануне годовщины аварии на ЧАЭС. Мы понимаем, что решение принимали не только местные власти, но и Минск. Будем думать над дальнейшими шагами, но еще одну экологическую катастрофу мы не допустим, - рассказали нам новополоцкие активисты.


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