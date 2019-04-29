Портников: Крым может вернуть только консолидированное государство 2 29.04.2019, 13:25

1,693

Виталий Портников

Новый закон о языке превращает Украину в целостный организм.

К пятой годовщине создания проекта Крым.Реалии в «Мистецьком Арсенале» прошла публичная дискуссия «Украинское общество и Крым – видение будущего». Одним из спикеров был журналист Виталий Портников. Он говорил о причинах аннексии Крыма, его будущем и условиях, при которых Украина может восстановить контроль над полуостровом. Крым.Реалии выделили основные тезисы Виталия Портникова.

О предпосылках аннексии

Это не просто военная оккупация. Это специальная операция с задействованием тех институтов власти, которые были созданы в Крыму самой Украиной

Мы так и не поняли, почему оккупация Крыма стала возможна с правовой точки зрения. Мы все время забываем, что это не просто военная оккупация. Это специальная операция с задействованием тех институтов власти, которые были созданы в Крыму самой Украиной. Почему так произошло? Когда образовывалась советская Крымская автономия в 20-х годах, большевики осознавали важность национальных движений в бывший империи. Именно поэтому появилась Крымская автономия, смысл которой был в воплощении в жизнь прав народов, которые жили в Крыму, со специальным акцентом на правах крымская татар. Конечно, это была формальность, ширма, но она работала на уровне культуры, газет, национально-кадрового представительства.

Так происходило, пока автономию не уничтожили во время депортации крымских татар и других народов Крыма. И когда эта автономия восстанавливалась, она уже не была такой, какой должна была быть. По сути, мы получили русскоязычную автономию. И после объявления Украиной независимости эта ситуация еще больше усугубилась. Тогда автономия Крыма означала автономию криминальных кланов Крыма. Все время до аннексии в Крыму была конкуренция русскоязычного государственного проекта с украинским. Почти все президенты Украины играли с Меджлисом крымскотатарского народа, чтобы отстранить его от крымской политики. В результате русскоязычная часть автономии стала частью России.

Публичная дискуссия «Украинское общество и Крым – видение будущего», Киев, 24 апреля 2019 года

О будущем Крыма

Мы находимся в конституционной ловушке, глубину которой не осознает не просто большинство граждан Украины, но и большинство граждан России. Такого не было еще ни у кого. В конституциях двух государств Европы записана одна и та же территория. Мы можем сколько угодно говорить о том, что Россия записала Крым в свою Конституцию незаконно, но он там есть.

Ни Россия, ни Украина не вычеркнут полуостров из своих конституций. Но Украина может действовать иначе – говоря о нарушении Российской Федерацией прав коренных народов Крыма. Это наш единственный козырь, который может привести к какому-то согласию о будущем Крыма с будущей Российской Федерацией. Не с Путиным и, видимо, не с его преемником. Но с Россией, которая будет эволюционировать.

Крым может вернуть только консолидированное, суверенное государство. То, что было здесь до 2014 года, не только Крым не могло бы вернуть – оно несчастную косу Тузлу не могло защитить. А эти законы (о языковых квотах, статусе государственного языка и другие – КР) превращают Украину в целостный цивилизационный организм. Так страна по крайней мере понимает, за что она борется. Крым может вернуть только государство, которое считает территориальную целостность ценностью.