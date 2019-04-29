закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Портников: Крым может вернуть только консолидированное государство

2
  • 29.04.2019, 13:25
  • 1,693
Виталий Портников

Новый закон о языке превращает Украину в целостный организм.

К пятой годовщине создания проекта Крым.Реалии в «Мистецьком Арсенале» прошла публичная дискуссия «Украинское общество и Крым – видение будущего». Одним из спикеров был журналист Виталий Портников. Он говорил о причинах аннексии Крыма, его будущем и условиях, при которых Украина может восстановить контроль над полуостровом. Крым.Реалии выделили основные тезисы Виталия Портникова.

О предпосылках аннексии

Это не просто военная оккупация. Это специальная операция с задействованием тех институтов власти, которые были созданы в Крыму самой Украиной

Мы так и не поняли, почему оккупация Крыма стала возможна с правовой точки зрения. Мы все время забываем, что это не просто военная оккупация. Это специальная операция с задействованием тех институтов власти, которые были созданы в Крыму самой Украиной. Почему так произошло? Когда образовывалась советская Крымская автономия в 20-х годах, большевики осознавали важность национальных движений в бывший империи. Именно поэтому появилась Крымская автономия, смысл которой был в воплощении в жизнь прав народов, которые жили в Крыму, со специальным акцентом на правах крымская татар. Конечно, это была формальность, ширма, но она работала на уровне культуры, газет, национально-кадрового представительства.

Так происходило, пока автономию не уничтожили во время депортации крымских татар и других народов Крыма. И когда эта автономия восстанавливалась, она уже не была такой, какой должна была быть. По сути, мы получили русскоязычную автономию. И после объявления Украиной независимости эта ситуация еще больше усугубилась. Тогда автономия Крыма означала автономию криминальных кланов Крыма. Все время до аннексии в Крыму была конкуренция русскоязычного государственного проекта с украинским. Почти все президенты Украины играли с Меджлисом крымскотатарского народа, чтобы отстранить его от крымской политики. В результате русскоязычная часть автономии стала частью России.

Публичная дискуссия «Украинское общество и Крым – видение будущего», Киев, 24 апреля 2019 года

О будущем Крыма

Мы находимся в конституционной ловушке, глубину которой не осознает не просто большинство граждан Украины, но и большинство граждан России. Такого не было еще ни у кого. В конституциях двух государств Европы записана одна и та же территория. Мы можем сколько угодно говорить о том, что Россия записала Крым в свою Конституцию незаконно, но он там есть.

Ни Россия, ни Украина не вычеркнут полуостров из своих конституций. Но Украина может действовать иначе – говоря о нарушении Российской Федерацией прав коренных народов Крыма. Это наш единственный козырь, который может привести к какому-то согласию о будущем Крыма с будущей Российской Федерацией. Не с Путиным и, видимо, не с его преемником. Но с Россией, которая будет эволюционировать.

Крым может вернуть только консолидированное, суверенное государство. То, что было здесь до 2014 года, не только Крым не могло бы вернуть – оно несчастную косу Тузлу не могло защитить. А эти законы (о языковых квотах, статусе государственного языка и другие – КР) превращают Украину в целостный цивилизационный организм. Так страна по крайней мере понимает, за что она борется. Крым может вернуть только государство, которое считает территориальную целостность ценностью.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич