Ученые использовали лазер для передачи звука прямо в ухо 2 29.04.2019, 13:38

1,235

Подобные технологии могут быть полезными для обмена секретной информацией.

Ученые из Массачусетского технологического института использовали лазер для передачи различных аудиосигналов, от музыки до речи, непосредственно в человеческое ухо, пишет Futurism (перевод – nv.ua).

Технология основана на так называемом фотоакустическом эффекте, с помощью которого звуковые волны преобразуются в световой луч. Система позволяла передать звук на расстояние до 2,5 метров с громкостью около 60 децибел.

Ученые считают, что подобные технологии могут быть полезными в экстренных ситуация, к примеру, когда во время терактов правоохранительные органы должны передавать сообщение одному конкретному человеку, и чтобы никто другой этого не слышал.

«Наша система может использоваться на расстоянии, чтобы передавать информацию непосредственно кому-то в ухо. Это первая система, которая использует лазеры, полностью безопасные для глаз и кожи, и локализует звуковой сигнал для конкретного человека в любой обстановке», - указано в пресс-релизе исследования Массачусетского технологического института.