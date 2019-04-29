Историк Лукашенко «забыл» о Магдебургском праве 9 29.04.2019, 13:46

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Иллюстрационное фото wikipedia

Диктатор лукавит, говоря о возможной децентрализации власти в стране.

Лукашенко надеется на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления. Об этом он заявил на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, пишет «Салiдарнасць».

— Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления. Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

На первый взгляд, такая фраза из уст историка по образованию звучит немного странно. Достаточно вспомнить о Магдебургском праве, столетиями действовавшем на территории Великого Княжества Литовского.

Благодаря ему около шестидесяти городов и местечек на территории современной Беларуси обрели право на самоуправление. Первым его получил Брест в 1390 году, одним из последних — местечко Цирин (современный Кореличский район Гродненской области).

Данная привилегия давала жителям городов права и свободы на самоуправление, собственный суд, право земельной собственности и многое другое, что сегодня и не снилось нашим райцентрам.

Иными словами, белорусские города были включены в систему европейского городского самоуправления на протяжении четырех столетий — вплоть до включения наших земель в состав Российской империи.

Секрет такой «забывчивости» кроется в самой системе, выстроенной Лукашенко в современной Беларуси за последнюю четверть столетия. В стране действует жесткая централизация власти: все местное руководство назначается на должности главой государства (а не избирается гражданами), земля находится в госсобственности, о независимости судов речь также не идет (судей назначают сверху).

Стоит ли ждать после названных заявлений подвижек в сторону большей самостоятельности местных властей? Такие декларации в последнее время звучат достаточно регулярно, но пока за словами не видится конкретных действий. Подобные шаги означают неизбежное ослабление контроля из центра, а это, наверное, последнее, о чем сейчас думает диктатор.