Долг «Газпрома» подскочил до рекордных 3,8 триллиона российских рублей 1 29.04.2019, 13:54

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Рекордная прибыль на бумаге и нулевой денежный поток в реальности - так «национальное достояние» завершило 2018 год.

Долг «Газпрома» резко вырос в 2018 году на фоне девальвации российского рубля и расходов на строительство трубопроводов, а свободный денежный поток оказался нулевым, следует из отчета холдинга по МСФО, опубликованного в понедельник, пишет finanz.ru.

На 31 декабря общий размер задолженности «национального достояния» достиг 3,863 триллиона рублей. Это новый рекорд за всю историю компании, который на 597 млрд рублей или 18,2% выше показателя годичной давности.

Чистый, то есть не покрытый денежными резервами, долг впервые превысил 3 триллиона рублей.

За год «Газпром» привлек 101 млрд рублей долгосрочных займов и на 4,3 млрд рублей увеличил краткосрочный долг. Оставшуюся сумму нового долгового бремени обеспечило 20-процентное падение рубля, который начинал прошлый год на отметке 57,5 за доллар, а закончил - выше 69.

94% долгосрочного долга «Газпрома» номинировано в иностранной валюте. Это 15,8 млрд долларов, 21 млрд евро и 4,7 млрд долларов в виде кредитов в швейцарских франках и прочих валютах.

По итогам года этот валютный долг превысил чистую выручку компании от продажи газа в дальнее зарубежье: за вычетом налогов, пошлин и акцизов «Газпром» заработал на внешних рынках 2,951 трлн рублей (+32%).

Нарастить валютные доходы холдингу помог резкий рост цен на газ в Европе: в среднем каждый кубометр продавался в ЕС по 246,4 доллара против 200,2 доллара год назад. Объемы продаж практически не изменились - 243,3 млрд кубов против 242 млрд.

Общая выручка «Газпрома» с учетом продаж в РФ и странах бывшего СНГ выросла на четверть - до 8,224 триллиона рублей. А чистая прибыль подскочила вдвое - до рекордных 1,456 триллиона рублей.

Впрочем, эта цифра на 100% является «бумажной»: реальный денежный поток компании (разница между поступлениями на счета и расходами) по итогам года оказался нулевым.

Всю сумму, которую «Газпром» получил от виде денежного потока от операционной деятельности - 1,617 триллиона рублей - «съели» стройки «Силы Сибири», «Турецкого потока» и Nord Stream 2.

Таким образом, платить анонсированные дивиденды (10,43 рубля на акцию, 246,9 млрд рублей в сумме), как и в прошлом году, «Газпрому» придется в долг.

Компания уже наращивает займы. В феврале-апреле «Газпром» привлек 0,9 млрд евро (188 млрд рублей) с помощью французского банка Natixis и итальянского Intesa Sanpaolo. Всего за год холдингу предстоит занять 288 млрд рублей.

Выход «Газпрома» на положительный денежный поток возможен после 2020 года, когда закончатся крупные стройки, отмечает аналитик «Атона» Ангелина Глазова.

Этому, впрочем, может помешать изменение правил игры на газовом рынке ЕС, из-за которых полупустым рискует остаться стоящий 10 млрд евро трубопровод Nord Stream 2.

Соответствующие поправки в газовую директиву Евросоюза Европарламент, напомним, принял в апреле. Как ожидается, они вступят в силу уже летом этого года.