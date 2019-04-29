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«Я этот скворечник стараюсь обходить»

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  • 29.04.2019, 14:04
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Фото: Realt.by

Минчанка рассказала о странной пристройке на третьем этаже дома.

Фотоснимки странной пристройки к дому по улице Гикало в Минске облетели весь белорусский интернет. Еще бы — дополнительную комнату пристроили… на третьем этаже, пишет nn.by.

«Возвращаюсь с работы, смотрю, утром еще ничего не было, а вечером знакомый каменщик заканчивает делать пристройку на третьем этаже!» — рассказывает жительница дома по улице Гикало, в котором и появилась странная пристройка.

Мария Бессмертная — соседка предприимчивых жильцов. По ее словам, загадочная пристройка появилась лет 15 назад.

«Строил ее бывший хозяин, какой-то кагэбист, с ними я особо не дружила. Солидный такой дядечка был, при шляпе и костюме, чего бы он с нами, простыми работягами, дружил?

Но разрешение, знаю, спрашивал у всех соседей, которые жили с ним по одному стояку. У него, насколько я помню, была идея сделать такие пристройки всем соседям с первого до пятого этажа. Никто не согласился, но и ему строить не запретили. Дали разрешение», — рассказывает Мария.

О том, что такое разрешение дали, больше всего пожалели соседи со второго этажа. После появления пристройки оказалось, что у них в комнате всегда тень.

«И мне стало неудобно. Раньше выходила на балкон, видела, что делается во дворе справа, а теперь упираюсь взглядом в стену. Да и ос развели, летом невозможно просто, целый рой летает. Они живут вон там, под козырьком пристройки», — возмущается Мария.

Так выглядит пристройка с балкона Марии.

За счет пристройки расширили кухню ее соседей.

«Заходила как-то к ним, когда уже другие хозяева были, тот чекист в Москву уехал, квартиру продал. Так вот, там стоит плита, а в кухне холодно-холодно, хозяева даже не обедают там, за тарелки — и в комнату», — продолжает соседка.

Соседка помнит, как сооружали пристройку:

«За один день построили, кирпич клали на деревянные строительные леса. Долгое время пристройка так и выглядела — скворечник из белого кирпича. А когда лет пять назад делали капитальный ремонт, пристройку утеплили, оштукатурили».

После того, как на пристройку на улице Гикало обратили внимание журналисты, к дому стали приходить какие-то люди с красными папками.

«По-видимому, из ЖРЭУ, интересовались, кто позволил пристроить. А хозяева здесь не живут, квартиру эту сдают. Поэтому даже не знаю, попала ли та комиссия в квартиру», — полагает Мария.

Соседка Мария говорит, что эта конструкция у нее доверия не вызывает, поэтому женщина старается под ней не ходить: «Говорю же, строили лет 15 назад, клали на дерево. Но я лучше с другой стороны обойду», — заключила соседка.


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