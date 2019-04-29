Евро подорожал на первых торгах недели 29.04.2019, 14:30

Российский рубль подешевел.

На торгах в Минске 29 апреля доллар и российский рубль на торгах 29 апреля подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0015 и составляет Br2,1089 за $1 (на торгах 26 апреля - Br2,1104 за $1).

Евро вырос на Br0,0023 до Br2,3528 за 1 евро (26 апреля - Br2,3505 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,002 до Br3,2594 за 100 российских рублей (26 апреля - Br3,2614 за 100 российских рублей).