закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Евро подорожал на первых торгах недели

  • 29.04.2019, 14:30

Российский рубль подешевел.

На торгах в Минске 29 апреля доллар и российский рубль на торгах 29 апреля подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0015 и составляет Br2,1089 за $1 (на торгах 26 апреля - Br2,1104 за $1).

Евро вырос на Br0,0023 до Br2,3528 за 1 евро (26 апреля - Br2,3505 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,002 до Br3,2594 за 100 российских рублей (26 апреля - Br3,2614 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич