18-летний белорус в двух матчах подряд забросил по три шайбы и вывел свой клуб в финал плей-офф WHL
- 29.04.2019, 15:09
Алексей Протас показал феноменальную игру.
Невероятную игру демонстрирует в плей-офф юниорской Западной хоккейной лиги 18-летний белорусский нападающий Алексей Протас, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ФХБ.
В шестом матче полуфинальной серии плей-офф WHL «Принц Альберт» в гостях оказался сильнее «Эдмонтон Ойл Кингз» (4:2) и выиграл серию со счетом 4−2.
Весомый, если не ключевой, вклад в успех команды внес белорусский нападающий Алексей Протас, во втором матче подряд отметившийся хет-триком!
Его партнер по команде 19-летний белорусский защитник Сергей Сапего записал в актив результативную передачу.
Алексей Протас был признан третьей звездой матча и первой звездой игрового дня в лиге.
Первую шайбу Протас забросил на 15-й минуте в большинстве, поразив ворота со своей излюбленной позиции.
2019 #NHLDraft prospect @protas_21 answers right back to tie it up for @PARaidersHockey! #PAvsEDM | #WHLPlayoffs pic.twitter.com/encCLlEI3Z— The WHL (@TheWHL) 28 апреля 2019 г.
Уже через 40 секунд в активе Алексея был дубль — форвард подкараулил ошибку соперника в зоне атаки.
.@protas_21 again & @PARaidersHockey go into the lead!#PAvsEDM | #WHLPlayoffs pic.twitter.com/wY8lMrM1Nd— The WHL (@TheWHL) 28 апреля 2019 г.
В концовке второго периода Протас забросил шестую шайбу за последние два матча, реализовав выход один в ноль.
Hat trick @protas_21! The @PARaidersHockey have a 4-2 lead after 40 minutes! #PAvsEDM | #WHLPlayoffs pic.twitter.com/uBRkqeiJyV— The WHL (@TheWHL) 28 апреля 2019 г.
— Я просто стараюсь усердно работать и помогать своей команде. Это еще более незабываемый момент, чем в пятницу, потому что мне никогда не удавалось делать два хет-трика подряд, — скромно заметил Алексей Протас после игры.
— Он сыграл феноменально! — добавил капитан «Принц Альберта» Брайден Пэчел. — Что еще можно здесь сказать?
Не скупился на комплименты белорусу и главный тренер Марк Хабшайд:
— Я тренировал достаточно, чтобы знать: если вы в огне, значит, вы в огне. Если бы мы начали серию против «Ванкувера» завтра, Алексей забросил бы еще три. Протас — умный игрок с отличным броском, и сейчас он поймал волну. Алексей очень помог нам, но главное — он очень хороший партнер по команде, — считает тренер.
Всего в нынешнем сезоне Протас провел 61 матч в регулярном чемпионате, в которых отметился 40 (11+29) очками, а в 16 играх плей-офф набрал уже 15 (11+4) результативных баллов. Шесть голов в последних двух играх подняли белорусского форварда на пятое место в бомбардирской гонке нынешнего нокаут-раунда и на первую строчку в списке снайперов.
Для Сергея Сапего набранный балл стал десятым (2+8) в 16 матчах плей-офф. Кроме того, у защитника 43 (10+33) очка в 58 играх регулярки.
Для белорусов из «Эдмонтона» сезон завершен. Владимир Алистров провел в нем в общей сложности 78 матчей и набрал 43 (12+31) очка. Андрей Павленко отметился 31 (10+21) результативным баллом в 71 встрече сезона.
Победа над «Эдмонтоном» позволила «Принцу Альберту» выиграть Восточную конференцию WHL и выйти в финал турнира, где команда впервые с 1985 (!) года поборется за Кубок Эда Чиновета.
Brayden Pachal calls the team over to accept the Eastern Conference Championship at centre ice!#WHLPlayoffs pic.twitter.com/CnBc20YpB8— Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) 28 апреля 2019 г.
За право представлять Западную хоккейную лигу на Мемориальном кубке (главный трофей юниорского хоккея в Северной Америке), розыгрыш которого пройдет с 16 по 26 мая в Галифаксе, команда Сапего и Протаса поспорит с «Ванкувер Джайентс». Первые матчи серии пройдут 3 и 4 мая.
— Нам предстоит выиграть еще два кубка, но сейчас мы об этом не думаем. Хотим, чтобы ребята насладились вкусом победы в ближайшие сутки, прежде чем мы встретимся с «Ванкувером», — сказал наставник «Принца Альберта» Марк Хабшайд.