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18-летний белорус в двух матчах подряд забросил по три шайбы и вывел свой клуб в финал плей-офф WHL

  • 29.04.2019, 15:09
Алексей Протас

Алексей Протас показал феноменальную игру.

Невероятную игру демонстрирует в плей-офф юниорской Западной хоккейной лиги 18-летний белорусский нападающий Алексей Протас, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ФХБ.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф WHL «Принц Альберт» в гостях оказался сильнее «Эдмонтон Ойл Кингз» (4:2) и выиграл серию со счетом 4−2.

Фото: twitter.com/TheWHL

Весомый, если не ключевой, вклад в успех команды внес белорусский нападающий Алексей Протас, во втором матче подряд отметившийся хет-триком!

Его партнер по команде 19-летний белорусский защитник Сергей Сапего записал в актив результативную передачу.

Алексей Протас был признан третьей звездой матча и первой звездой игрового дня в лиге.

Первую шайбу Протас забросил на 15-й минуте в большинстве, поразив ворота со своей излюбленной позиции.

Уже через 40 секунд в активе Алексея был дубль — форвард подкараулил ошибку соперника в зоне атаки.

В концовке второго периода Протас забросил шестую шайбу за последние два матча, реализовав выход один в ноль.

— Я просто стараюсь усердно работать и помогать своей команде. Это еще более незабываемый момент, чем в пятницу, потому что мне никогда не удавалось делать два хет-трика подряд, — скромно заметил Алексей Протас после игры.

— Он сыграл феноменально! — добавил капитан «Принц Альберта» Брайден Пэчел. — Что еще можно здесь сказать?

Не скупился на комплименты белорусу и главный тренер Марк Хабшайд:

— Я тренировал достаточно, чтобы знать: если вы в огне, значит, вы в огне. Если бы мы начали серию против «Ванкувера» завтра, Алексей забросил бы еще три. Протас — умный игрок с отличным броском, и сейчас он поймал волну. Алексей очень помог нам, но главное — он очень хороший партнер по команде, — считает тренер.

Всего в нынешнем сезоне Протас провел 61 матч в регулярном чемпионате, в которых отметился 40 (11+29) очками, а в 16 играх плей-офф набрал уже 15 (11+4) результативных баллов. Шесть голов в последних двух играх подняли белорусского форварда на пятое место в бомбардирской гонке нынешнего нокаут-раунда и на первую строчку в списке снайперов.

Для Сергея Сапего набранный балл стал десятым (2+8) в 16 матчах плей-офф. Кроме того, у защитника 43 (10+33) очка в 58 играх регулярки.

Для белорусов из «Эдмонтона» сезон завершен. Владимир Алистров провел в нем в общей сложности 78 матчей и набрал 43 (12+31) очка. Андрей Павленко отметился 31 (10+21) результативным баллом в 71 встрече сезона.

Алексей Протас (№ 21) и Владимир Алистров (№ 10).
Фото: twitter.com/PARaidersHockey

Победа над «Эдмонтоном» позволила «Принцу Альберту» выиграть Восточную конференцию WHL и выйти в финал турнира, где команда впервые с 1985 (!) года поборется за Кубок Эда Чиновета.

За право представлять Западную хоккейную лигу на Мемориальном кубке (главный трофей юниорского хоккея в Северной Америке), розыгрыш которого пройдет с 16 по 26 мая в Галифаксе, команда Сапего и Протаса поспорит с «Ванкувер Джайентс». Первые матчи серии пройдут 3 и 4 мая.

— Нам предстоит выиграть еще два кубка, но сейчас мы об этом не думаем. Хотим, чтобы ребята насладились вкусом победы в ближайшие сутки, прежде чем мы встретимся с «Ванкувером», — сказал наставник «Принца Альберта» Марк Хабшайд.

Фото: twitter.com/PARaidersHockey

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