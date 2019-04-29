«Матери-328»: Если нас снова не услышат, мы устроим Майдан 7 29.04.2019, 15:10

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Женщины вошли в здание Совмина.

Родные заключенных по 328 «наркотической» статье проводят общее собрание на площади Независимости в Минске с требованием встречи с «депутатами» и представителями Совмина по вопросу изменений в уголовном кодексе, сообщает «Белсат».

Главные требования прежние: встреча с Лукашенко и реформа, в результате которой для осужденных по 2 и 3 частям статьи 328 будет смягчено наказание и предусмотрена амнистия.

Две недели назад родственники заключенных собрали подписи и провели встречи с участием МВД и Совмина. Тогда прозвучало, что чиновники между собой обсудят нововведения и озвучат ответ активистам движения «Матери-328».

Женщины вошли в здание Совмина. Они надеются встретиться с «депутатами» «палаты представителей» и узнать, на какую дату будет назначено рассмотрение поправок в «антинаркотическую» статью 328 Уголовного кодекса Беларуси, передает «Еврорадио».

О том, что проект изменений в УК уже передан в парламент, стало известно сегодня утром. «Законопроект в «палате представителей» и никаких дополнительных согласований не требует», — рассказывает одна из активисток «Материнского движения 328» Татьяна Канецкая.

Поправки в жесткую "антинаркотическую" статью 328 Уголовного кодекса Беларуси обсуждаются не первый месяц. Речь идет о снижении нижнего предела наказаний по 2-й и 3-й частям статьи.

Смысл поправок в том, чтобы по-разному наказывать настоящих наркодилеров и тех, кто приобрел наркотики не для торговли, а для употребления. И те, и другие с точки зрения закона — распространители запрещенных веществ, но характер преступлений разный. А минимальное наказание пока одинаково жестокое для всех.

19 апреля в «послании народу и парламенту» Лукашенко заявил, что амнистии осужденным по «наркотическим» статье «не будет никогда». Вместе с тем он отметил, что наказание может быть уменьшено в персональном порядке для потребителей наркотиков, но не для распространителей.

Заметим, что в белорусском законодательстве наказание для потребителей не предусмотрено.

С другой стороны, известно, что наша доблестная милиция клепает дела на потребителей как на распространителей, когда молодые люди за пару таблеток или пучок травы получают огромные сроки.

Не исключено, что таких «потребителей-распространителей» и имел ввиду Лукашенко.