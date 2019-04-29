закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 16:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Беларусь в упорном матче победила Литву на ЧМ по хоккею в первом дивизионе

7
  • 29.04.2019, 15:15
  • 1,593
АРХИВНОЕ ФОТО

Белорусы забросили четыре шайбы.

В стартовом матче чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона сборная Беларуси обыграла команду Литвы — 4:3, сообщает pressball.by.

ЛИТВА — БЕЛАРУСЬ — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — в 13.00. 

СУДЬИ: Ю.Оскирко (Россия), К.Хольм, Т.Нордландер (оба — Швеция), Ф.Моннэ (Бельгия). 

ЛИТВА: Армалис; Алишаускас — Протченко, Босас — Зубрус (к) — Кракаускас; Домейка — Катулис, Балтруконис — Веренис — Дан.Богдзюл; Румшявичюс — Круковский, Червертак — Чижас — Гинтаутас; Бенджюс — Мисюк — Ягелавичюс; Гусевас. 

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Осипков); Лисовец — Бэйлен, Демков — Ковыршин — Платт; Хенкель — Соловьев, Сушко — Шарангович — Лопачук; Евенко — Устиненко, Китаров — Волков — Феоктистов; С.Малявко — Кислый — А.Малявко; Бокун. 

ШАЙБЫ: 1:0 — Дан.Богздюл (2.52 — мен.). 2:0 — Зубрус (Дан.Богздюл, Кракаускас, 8.23). 2:1 — Лопачук (8.51). 2:2 — С.Малявко (А.Малявко, 15.52). 2:3 — Платт (Ковыршин, 16.35). 2:4 — Феоктистов (Бэйлен, Лисовец, 43.00). 3:4 — Гинтаутас (Четвертак, 52.34). 

Группа "А". Южная Корея — 3 очка (1 матч), БЕЛАРУСЬ — 3 (1), Казахстан — 0 (0), Словения — 0 (0), Литва — 0 (1), Венгрия — 0 (1). 


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич