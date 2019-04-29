Беларусь в упорном матче победила Литву на ЧМ по хоккею в первом дивизионе 7 29.04.2019, 15:15

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АРХИВНОЕ ФОТО

Белорусы забросили четыре шайбы.

В стартовом матче чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона сборная Беларуси обыграла команду Литвы — 4:3, сообщает pressball.by.

ЛИТВА — БЕЛАРУСЬ — 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — в 13.00.

СУДЬИ: Ю.Оскирко (Россия), К.Хольм, Т.Нордландер (оба — Швеция), Ф.Моннэ (Бельгия).

ЛИТВА: Армалис; Алишаускас — Протченко, Босас — Зубрус (к) — Кракаускас; Домейка — Катулис, Балтруконис — Веренис — Дан.Богдзюл; Румшявичюс — Круковский, Червертак — Чижас — Гинтаутас; Бенджюс — Мисюк — Ягелавичюс; Гусевас.

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Осипков); Лисовец — Бэйлен, Демков — Ковыршин — Платт; Хенкель — Соловьев, Сушко — Шарангович — Лопачук; Евенко — Устиненко, Китаров — Волков — Феоктистов; С.Малявко — Кислый — А.Малявко; Бокун.

ШАЙБЫ: 1:0 — Дан.Богздюл (2.52 — мен.). 2:0 — Зубрус (Дан.Богздюл, Кракаускас, 8.23). 2:1 — Лопачук (8.51). 2:2 — С.Малявко (А.Малявко, 15.52). 2:3 — Платт (Ковыршин, 16.35). 2:4 — Феоктистов (Бэйлен, Лисовец, 43.00). 3:4 — Гинтаутас (Четвертак, 52.34).

Группа "А". Южная Корея — 3 очка (1 матч), БЕЛАРУСЬ — 3 (1), Казахстан — 0 (0), Словения — 0 (0), Литва — 0 (1), Венгрия — 0 (1).