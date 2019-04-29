Газовая удавка для Кремля 1 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

29.04.2019, 15:25

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Евросоюз все больше освобождается от российского газа.

В Европейском Союзе было принято решение поддержать строительство трубопровода Baltic Pipe, который протянется из Норвегии через Данию в Польшу, и выделить 215 млн евро. Именно этот газопровод позволит Польше с 2022 года полностью отказаться от закупок российского газа, а это ни много ни мало, а 10 млрд кубометров газа.

Таким образом Польша не только себя обеспечит газопроводом, максимальная пропускная способность которого 10 млрд кубометров в год, но и нанесет неприятный удар российскому экспорту газа. Как-никак, а польский рынок это более $2 млрд ежегодной прибыли. В условиях же действующих санкций, деградации экономики, банковского кризиса и растущей бюджетной черной дыры в РФ, эти $2 млрд лишними уж точно не были бы, как для поддержки страны, так и для распила властными элитами.

При этом если перспектива лишиться Польши для России вырисовывается в рамках ближайших 3-х лет, то с газотранспортной системой Украины «Газпрому» уже приходится считаться, поскольку его проект «Северный поток-2», очевидно, в 2019-м году не заработает, а контракт с Киевом на транзит «голубого золота» россияне настойчиво не желают подписывать.

Что интересно, находясь в столь безвыходном положении, именно в интересах Киева сейчас выжимать из неотвратимого контракта, как говорится «по максимуму», с запасом на будущее. А это означает не только выгоду для нашей страны, но и опять же – потери для России.

Внимательно следим за развитием событием, особенно после выборов. Ведь только от новой власти будет зависеть — или мы выбрасываем свои козыри на помойку, или ставим «Газпром», а, следовательно, и Кремль – в угол.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»