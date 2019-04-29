«Цены взлетели в четыре раза» 2 29.04.2019, 15:33

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Иллюстрационное фото

Как минчане не могли уехать из кинотеатра в 3 часа ночи.

Такси — по сути, единственный вариант городского транспорта глубокой ночью. Но не всегда надежный: некоторые минчане, которые пошли на первые ночные сеансы «Мстителей», столкнулись с тем, что службы были не очень готовы к такому наплыву заказов. Tut.by cпросил у тех, кто уже посмотрел финал, как им удалось добраться до дома.

Софья Кутузова: «За нами шла огромная толпа таких же умников»

— Мы с подругой ходили в «Октябрь». Вышли из кино переполненные впечатлениями и думали, как прекрасно сейчас доберемся домой. И тут навстречу нам выходит мужчинка, говорит: «Девушки, может, такси?» — но мы такие типа: «Нет, что вы, сейчас же 21 век, Uber, технологии, все дела». Предложение отвергли.

Потом поняли: а машин-то нигде нет. Ни в Uber, ни в Next App… В общем, мы дошли до Якуба Коласа пешком, и у нас уже начало подгорать: часики-то тикают, а ситуация вообще не меняется. Более того: за нами идет огромная толпа таких же умников. Соответственно, все еще более драматично — ситуация накаляется. Тем более, мне еще на работу в школу к девяти утра.

Мы начали звонить по «обычным» службам — 135, 7788, но нет — «машинок не было». Совершенно. Абсолютно. Потом решили, что ладно уж: хотя бы поедим шавухи на Комаровке. За соседним столиком молодые люди как раз обсуждали, какой же п… ц происходит с транспортом.

В итоге часа в четыре нам удалось-таки заказать Uber по повышенному тарифу — за 17,1 рубля он довез меня до Полевой, а потом подругу еще за 6 сверху до Каменной Горки. «Уберист» нам попался разговорчивый: он эмоционально делился впечатлениями о том, что это суперзагруженная ночь и что для водителей Uber подсвечивает на карте фиолетовым места, где повышенный спрос. «Весь Минск на карте сегодня фиолетовый!» — говорил таксист. Мы сами уже были немножко фиолетовые — доехали домой только спустя полтора часа после конца фильма.

Максим Паршуто: «Повезло, что живу недалеко от кинотеатра»

— С моей девушкой пошли на премьеру в Falcon Club. Заранее договорились, что после кино поедем домой на такси, потому что уже наверняка будет хотеться спать. Все-таки фильм заканчивается около трех ночи, а в 7.00 уже надо вставать на работу.

В три с чем-то пытались вызвать таксон: Uber доступных машин вообще не показывал, пробовали другие службы, у которых есть приложение, тоже ничего. Рядом с нами тоже были люди, которые пытались вызвать, но нифига. Мне это кажется странным: таксисты или службы должны были подумать, что в городе планируется несколько сеансов, и подать побольше машин.

Пришлось идти пешком — повезло, что я живу в Веснянке, не очень далеко от Falcon Club. Вот если бы жил подальше — было бы не так круто.

Евгений Кравченко: «Постояли 10 минут — ситуация только ухудшилась»

— Ходили на сеанс в Arena City вчетвером. После сеанса вышли обсудить фильм и хотели разъехаться по домам, уже была где-то половина четвертого утра. Заранее, конечно, дорогу домой не планировали.

Не удивились, увидев цены выше 20 рублей за расстояния, которые раньше обходились в 5−6. Подумали, что явление временное, ведь сеанс только закончился и сейчас явно пик. Простояли еще минут 10, но ситуация только ухудшилась.

Сам я живу в Лебяжем, потому с друзьями решили пойти ко мне и обсудить фильм, пока цены не упадут. После четырех утра цена упала где-то до 13 рублей, но при этом машины просто не находились еще больше получаса. К пяти утра все оставалось по-прежнему: и по цене, и по поиску машин, что у Uber, что у «Яндекс.Такси». По итогу вызвали «Пятницу» — и на ней смогли уехать.

Ирина Корхова: «Из-за высокого спроса цена повышена на 10 рублей»

— Уехать вообще не было проблем, если речь о такси. Время ожидания «Яндекс.Такси» — 11 минут к Dana Mall. В такой ситуации, я бы сказала, это немного.

Скорее, вопрос в цене. В 03.18 стандартный маршрут, который обычно стоит порядка шести рублей, стоил 15 рублей 30 копеек. Но уже через 10 минут тот же маршрут стоил 23 рубля! Друг мне писал в четыре утра, что коэффициент по маршруту был х4.

Ну, это логично было предположить, что если в минимум четырех кинотеатрах идут ночные сеансы, и только в одной Dana Mall семь полных залов без свободных мест, то будет высокий спрос по цене. Я уехала за те самые 15,3 рубля, и даже само приложение «Яндекс.Такси» писало, что из-за высокого спроса цена на маршрут повышена на 10 рублей.

Александр Наркевич: «Люди из „Даны“ шли пешком в Уручье»

— Смотрел в Arena City, потому что покупал билеты 6 апреля и приципиально надо было 2D, а в Dana Mall уже не было двух свободных мест рядом. Ну, я сразу понимал, что без машины тут никак, потому что потом надо было в Уручье и Лошицу ехать, что супердалеко.

Приехал туда в 11 с копейками, паркинг работал, мест куча была. Уточнил на кассе, все ли норм будет, а то мало ли они на ночь закрываются или что-то в этом роде. Сказали, что все ок, до конца сеанса все работает и проблем не будет. Паркинг там по умолчанию бесплатный.

Людей было очень много! Поскольку я сразу на паркинг пошел, то не видел, что там снаружи происходило. Но потом, когда был в Уручье, видел много машин «Яндекс.Такси», которые привозили людей. А некоторые люди шли пешком из Dana Mall на Борисовском тракте, и по мосту над МКАД, и уже в самом Уручье.