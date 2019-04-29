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«Белнефтехим»: В трубе по-прежнему находится некачественная нефть

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  • 29.04.2019, 15:35
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НПЗ продолжают терпеть убытки.

Сегодня пресс-служба «Белнефтехима» сообщила, что работа по урегулированию ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» продолжается. Прокачка чистой нефти не началась, пишет onliner.by.

— Сегодня делегация концерна «Белнефтехим» во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжаются переговоры с участием российских нефтяных компаний, — сообщает пресс-служба концерна.

Специалистами организаций по нефтепроводному транспорту — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» — приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти из российского пункта отпуска Унеча. В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась.

НПЗ, как и ранее, работают на сниженной производственной загрузке.

Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти. Ведется также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по трубам российской смеси Urals. Позже Мозырский НПЗ сообщил, что это сырье повредило дорогостоящее оборудование. Второй белорусский НПЗ «Нафтан» снизил пропускную способность почти на 50% для защиты оборудования. 25 апреля закрыла задвижку Польша.


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