Еврокомиссар призвал скорее принять новые страны в ЕС 29.04.2019, 15:43

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Йоханнес Хан

Скорейший прием балканских стран в Евросоюз ー в интересах самого объединения.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выступил за скорейший прием балканских стран в состав Евросоюза. Как пишет «Зеркало недели», об этом он рассказал перед началом саммита западнобалканских государств, который проходит в понедельник, 29 апреля, в Берлине.

"Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", ー сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Хан назвал балканские страны соседями ЕС и подчеркнул, что Европейскому Союзу не должна быть безразлична их ситуация в сфере политики и экономики. Он отметил, что одновременное вступление всех стран Западных Балкан в ЕС был бы лучшим вариантом, однако на практике этот вариант не сработает. Хан подчеркнул, что страна, которая достигла прогресса в реформах, не должна ждать других и страдать из-за того, что они пасут задних.

"Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств ー это хорошо, она подстегивает", ー отметил Йоханнес Хан.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник проводит в Берлине саммит с участием западнобалканских государств, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово. Она пригласила президента Франции Эммануэля Макрона, а также глав государств и правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, Хорватии и Словении.