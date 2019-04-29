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Названы лучшие сериалы мая

  • 29.04.2019, 15:51
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Самые ожидаемые сериалы, на которые стоит обратить внимание.

В мае появятся новые сериалы: «Благие намерения», «Чернобыль» и «Уловка 22». Также же нас ждет возвращение культовых фильмов, таких как «Подлый Пит», «Сотня» и другие.

FoxTime выбрал самые ожидаемые сериалы, на которые стоит обратить внимание. Для каждого искушенного киномана найдется что-то свое!

Сотня — 6 сезон

Премьера: 1 мая

Жанр: фантастика

Сюжет фантастического сериала «Сотня» основан на одноимённом произведении Кэсс Морган. После ядерной катастрофы на Земле человечество вынуждено переселиться с зараженной планеты на двенадцать космических станций. Спустя сто лет происходит перенаселение, что приводит к истощению жизненно важных ресурсов. На Землю отправляют миссию и выбирают сотню подростков, которые нарушили закон. Теперь у них есть выбор — заключение под стражу или шанс стать свободными и проверить перспективу жизни на радиоактивной планете.

Чернобыль

Премьера: 7 мая

Жанр: драма

Сюжет сериала «Чернобыль» разворачиваются в 1986 году. На атомной станции в небольшом городке происходит взрыв. На устранение последствий катастрофы отправляют специалистов, которые вынуждены рисковать собственной жизнью. Среди них — ученый Валерий Легасов (Джаред Харрис): он получает задание от руководства страны выяснить все причины аварии.Но не так все просто…

Общество

Премьера: 11 мая

Жанр: драма

Однажды подростки богатого города Вест-Хэм просыпаются и обнаруживают, что все дети и взрослые таинственным образом исчезли. Теперь юношам и девушкам предстоит самим решать все свои проблемы и создать новое общество, выжить в котором будет не так уж просто.

Агенты Щит — 6 сезон

Премьера: 12 мая

Жанр: фэнтези

Действия сериала разворачиваются после событий фильма «Мстители». Агент Фил Колсон возвращается в правоохранительную организацию под названием Щ. И. Т., собрав небольшую команду профессионалов, он начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными.

Подлый Пит — 3 сезон

Премьера: 13 мая

Жанр: комедия, драма

Мошенник по имени Пит, отсидев в тюрьме, решает завязать с тёмным прошлым, примерив на себя личину бывшего сокамерника. Скрываясь от мафии, парень пристраивается в семейный бизнес того самого сокамерника. Со временем он осознает, что такое настоящая семья, и даже обретёт любовь всей своей жизни, но прошлые грехи не позволят ему расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и главного героя, и его новую жизнь.

Уловка 22

Премьера: 18 мая

Жанр: драма, комедия

На улице шел 1944 год. Бомбардировочный полк, в котором служит капитан Йоссариан, дислоцировался на острове в Тирренском море. Чтобы выйти в запас, военнослужащему нужно совершить определенное количество боевых вылетов согласно норме, установленной в ВВС США. Однако командир полка, выслуживая очередной чин, постоянно повышает планку. Йоссариан пытается убраться подальше от войны и ссылается на сумасшествие, поскольку это заболевание является официальной причиной для отстранения от полётов. Но согласно некоему правительственному постановлению, «Уловке-22», всякий, кто называет себя сумасшедшим с целью освободиться от воинской обязанности, тем самым доказывает обратное, ведь подобное заявление явно свидетельствует о здравомыслии.

По волчьим законам — 4 сезон

Премьера: 29 мая

Жанр: драма, криминал

В центре криминальной драмы — история 17-летнего юноши Джошуа (Финн Коул). Он вырос в семье, которая широко известна в преступном мире. На глазах мальчика совершались жестокие преступления и грабежи, а сейчас он повзрослел и должен выбрать свою дорогу в жизни. Станет ли он бандитом или прислушается к совету знакомого детектива не преступать закон? Сериал «По волчьим законам» является ремейком одноименного австралийского полнометражного фильма 2010 года.

Частные сыщики — 3 сезон

Премьера: 30 мая

Жанр: драма, комедия

Комедийный сериал «Частные сыщики» снят по мотивам романа «Кодекс» канадского писателя Гара Джойса. Мэтт Шейд был звездой хоккея, но из-за травмы вынужден был уйти на должность тренера. Однажды его протеже умирает прямо во время игры, и Мэтт решает сам выяснить причину смерти. В процессе своего импровизированного расследования он знакомится с частными детективом Энджи Эверетт. Герои объединяют усилия и раскрывают дело, после чего Мэтт понимает, что нашел работу, которая ему по душе.

Элементарно — 7 сезон

Премьера: 26 мая

Жанр: драма, криминал

Британский сыщик Шерлок Холмс — бывший наркоман, который был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр, а по завершении лечения остался в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает его компаньон-наблюдатель доктор Джоан Ватсон, нанятая его отцом.


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