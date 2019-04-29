Как активисты готовят митинг «Брестчане против свинца» 29.04.2019, 16:03

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Он пройдет через несколько дней.

В среду 1 мая в парк воинов-интернационалистов должен состояться митинг «Брестчане против свинца». Об этом «Брестской газете» сообщил правозащитник Роман Кисляк.

«По новому законодательству заявки на постоянное место для проведения массовых мероприятий подаются по уведомительному принципу. Если власти против, они должны не позже чем за 5 дней до митинга сообщить организаторам об этом. Осталось меньше 3 дней, нам ничего не поступало. Мы готовим митинг», – рассказал Кисляк.

Он также дополнил, что в этом году активистам уже запретили несколько десятков митингов по уведомительному принципу, в том числе и в парке воинов-интернационалистов.