За 15 лет членства в Евросоюзе Польша получила 110 миллиардов евро из бюджета ЕС 29.04.2019, 16:44

Значительные средства были выделены на закупку медицинского оборудования для больниц.

Со вступления Польши в Европейский союз до конца марта 2019 года в бюджет страны поступило более 163 млрд евро. Такие данные «Радио Польша» представило Министерство финансов Польши.

В то же время Польша выделила более 53 млрд евро взносов в бюджет Евросоюза. 36 млрд евро из этой суммы - это часть ВВП Польши, около 7,5 млрд евро - это часть польского НДС.

Таким образом, за 15 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета ЕС около 110 млрд евро.

На эти деньги в Польше была построена техническая инфраструктура (магистрали, скоростные дороги, а также многие дороги в небольших населенных пунктах), были модернизированы железнодорожные пути, водопровод, канализационная система. Значительные средства были выделены на защиту окружающей среды (очистные сооружения, свалки, мусоросжигательные заводы) и на закупку медицинского оборудования для больниц.

В экономическом аспекте финансовые потоки между ЕС и Польшей выглядят по-другому и более выгодны для развитых стран ЕС. Об этом, в частности, заявил комиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер.

Он сказал, что большая часть средств, которые Германия выплачивает в бюджет ЕС (Германия является крупнейшим плательщиком нетто) и которые позже выделяются Польше в рамках политики сплочения, возвращается в немецкую экономику.