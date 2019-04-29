закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

За 15 лет членства в Евросоюзе Польша получила 110 миллиардов евро из бюджета ЕС

  • 29.04.2019, 16:44

Значительные средства были выделены на закупку медицинского оборудования для больниц.

Со вступления Польши в Европейский союз до конца марта 2019 года в бюджет страны поступило более 163 млрд евро. Такие данные «Радио Польша» представило Министерство финансов Польши.

В то же время Польша выделила более 53 млрд евро взносов в бюджет Евросоюза. 36 млрд евро из этой суммы - это часть ВВП Польши, около 7,5 млрд евро - это часть польского НДС.

Таким образом, за 15 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета ЕС около 110 млрд евро.

На эти деньги в Польше была построена техническая инфраструктура (магистрали, скоростные дороги, а также многие дороги в небольших населенных пунктах), были модернизированы железнодорожные пути, водопровод, канализационная система. Значительные средства были выделены на защиту окружающей среды (очистные сооружения, свалки, мусоросжигательные заводы) и на закупку медицинского оборудования для больниц.

В экономическом аспекте финансовые потоки между ЕС и Польшей выглядят по-другому и более выгодны для развитых стран ЕС. Об этом, в частности, заявил комиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер.

Он сказал, что большая часть средств, которые Германия выплачивает в бюджет ЕС (Германия является крупнейшим плательщиком нетто) и которые позже выделяются Польше в рамках политики сплочения, возвращается в немецкую экономику.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич