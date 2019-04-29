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Профсоюз РЭП одержал еще одну победу

  • 29.04.2019, 17:07

Независимый профсоюз помог экс-работнице «Минсктранс» добиться признания производственной травмы.

После обращения в Департамент госинспекции труда троллейбусному парку №3, где работала член профсоюза РЭП Инна Скоробогатая, пришлось признать производственную травму, пишет praca-by.info.

Летом прошлого года во время рабочей смены с женщиной произошёл несчастный случай – открывающейся дверью диспетчерской станции ударило пальцы так, что она получила множественный перелом мизинца. Наниматель пытался скрыть производственную травму, грозя непродлением контракта и лишением премии.

Добиться расследования и составления акта о несчастном случае на производстве удалось только после увольнения.

После того как я решила, что буду добиваться признания травмы производственной, руководство парка стало всячески давить. В результате в декабре 2018 года я с боем уволилась, получив при этом характеристику, с которой новый работодатель точно не возьмет меня к себе. Директор парка Николай Кривой написал, что я «имела конфликты с пассажирами и коллегами». Для сведения пассажиров у каждого водителя есть книга замечаний и предложений, которую можно потребовать. Однако обо мне почему-то не было негативных отзывов и с коллегами мы дружим до сих пор. На момент, когда со мной случился несчастный случай именно Кривой, будучи ещё в должности замдиректора по эксплуатации угрозами запретил мне афишировать травму, - рассказала Инна Скоробогатая.

По мнению правового инспектора РЭП Юрия Белякова значимую роль в данной ситуации сыграло общественное внимание к проблемам работников в филиалах «Минсктранс» после того, как они подписали коллективное обращение:

26 апреля бывший работодатель всё-таки составил акт формы Н1 и теперь Инна может получить страховые выплаты. К сожалению, почти каждый наниматель пытается надавить на пострадавшего работника и оформить травму как бытовую, тем самым лишив человека выплат. К тому же травма, которую получила Инна это также вопрос техники безопасности на рабочем месте – ведь открывающаяся дверь была полностью металлическая, т.е. тот, кто входит и тот, кто выходит не видят друг друга. Мы во время визитов в парк указывали на то, что данные нарушения должны быть устранены, чтобы подобные случаи не повторялись, - рассказал правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков.

Советник-консультант профсоюза РЭП Геннадий Федынич отметил, что с троллейбусным парком №3 у профсоюза давние связи и не однократно там фиксировались нарушения условий труда и техники безопасности:

Руководство парков знает о своих ошибках, но вместо того, чтобы решить существующие проблемы давит на сотрудников. Никто не должен терпеть незаслуженное неуважение на рабочем месте.

Нынешний директор троллейбусного парка подал заявление в милицию на Инну после того, как она дала интервью одному из новостных порталов. Бывший наниматель сocлался на то, что в комментарии женщины есть клевета. Однако участковый не усмотрел клеветы в словах Инны. Наниматель использовал все механизмы, чтобы запугать бывшую сотрудницу и заставить отказаться от своих законных требований. Данная история лишний раз доказывает, что если не бояться отстаивать свои права и не поддаваться на давление, можно добиться справедливости.

Не надо бояться потерять эти контракты. Пусть руководство переживает о потере ценных кадров.


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