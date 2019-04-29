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За нашу и вашу свободу!
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Дмитрий Бондаренко: При защите независимости белорусы рассчитывают на помощь украинцев

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  • 29.04.2019, 17:11
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Лукашенковские «качели» очень странные.

В эфире украинского телеканала «Прямий» обсуждалась ситуация в Беларуси. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал в эфире ток-шоу «THE WEEK» российско-белорусские отношения.

На видео смотреть с 21.45

Петр Залмаев: Хочу задать вопрос моему старому другу Змитру Бондаренко. Насколько ты считаешь неизбежным поглощение Россией Беларуси при нынешнем курсе Лукашенко? Сколько осталось времени до этого?

- Надеюсь, что этого не произойдет.

Большие надежды мы возлагаем на наших украинских братьев, потому что мои друзья и сегодня находятся на линии фронта в Донбассе, и мы надеемся и на то, что когда россияне попробуют этот последний бросок совершить, и белорусский народ будет сопротивляться, мы сможем получить помощь в том числе и из Украины.

Но, естественно, мы понимаем, что нам самим придется бороться за свою независимость.

А то, что Лукашенко уничтожил многие атрибуты, присущие независимому государству и подчинил Кремлю силовые структуры – к сожалению, это факт и я вынужден с этим согласиться.

- Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич заявлял, что минимум миллион белорусов будут бороться против российской попытки аннексии страны с оружием в руках. Насколько эта оценка соответствует действительности?

- Наш народ умеет воевать и имеет чувство собственного достоинства. На протяжении многих лет тридцать процентов белорусов всегда голосовали за представителей национально-демократических сил. Также большое число белорусских мужчин служили и служат в различных специальных войсках.

Поэтому я соглашаюсь со своим коллегой Статкевичем в том, что просто так для России это не пройдет. Тем более, что через Беларусь (после начала войны в Украине), сегодня проходят все коммуникации РФ для контактов с Западом.

- Мы в передаче только что говорили о кажущемся когнитивном диссонансе в голове белорусского лидера. Он с одной стороны движется к «союзному государству», с другой стороны развивает, и бурно это делает, отношения с Западом, с США, с ЕС.

Как же так стало, что с одной стороны, он говорит об этом развитии отношений с ЕС, а ваша организация, которая называется «Европейская Беларусь», вынуждена работать в изгнании?

- Часть лидеров «Европейской Беларуси» находится за границей, значительная часть активистов продолжает свою деятельность и борьбу в Беларуси.

Но о том, чтобы говорить сегодня о каком-то диссонансе у Лукашенко – да нет ничего такого.

Потому что с российской стороны есть посол Бабич, которого отвергла Украина, потому что он, по сути, не дипломат, а шпион и организатор диверсий.

А с другой стороны – отсутствие американского поcла. Потому что по требованию Лукашенко много лет назад была значительно сокращена дипломатическая миссия США.

И сегодня Беларусь не имеет своего посла в Вашингтоне, а Америка не представлена на уровне посла у нас. А качели такие очень странные. На Запад у них короткий мах. Надо оттуда просто кредиты получать, евробонды размещать по выгодному курсу и продавать туда нефтепродукты.

- Хочу попрощаться словами, которые говорят все свободолюбивые белорусы: «За нашу и вашу свободу!» и «Жыве Беларусь!».

- Слава Украине!


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