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Зеленский отказался говорить с российскими пропагандистами

  • 29.04.2019, 17:17
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Владимир Зеленский

Сотрудники телеканала пытались взять у нового президента Украины интервью.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в Турции отказался отвечать на вопросы российских пропагандистов из программы "60 минут", которая выходит на государственном телеканале "Россия", пишет сайт zn.ua.

"Я не начинаю с вранья", - сказал Зеленский в видеоанонсе выпуска программы, который опубликовала российская пропагандистка и ведущая "60 минут" Ольга Скабеева.

Зеленский также отказался отвечать на вопрос о Минских соглашениях, сказав, что "это вопросы нашей страны".

Пресс-служба Зеленского сообщила, что во время его отдыха в Турции на закрытую территорию отеля пробрались "журналисты" телеканала "Россия", которые солгав представились гостями отеля и сфотографировались с избранным президентом Украины.

"Затем пытались организовать провокацию" - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского в Telegram.

Отметим, 21 апреля Владимир Зеленский заявил, что будет продолжать переговоры в "нормандском формате". При этом он анонсировал кадровые изменения в Минских переговорах.


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