В Индонезии решили перенести столицу 29.04.2019, 17:31

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Новое местоположение столицы еще не избрано.

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение о переносе столицы страны из города Джакарта. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщил премьер-министр страны, столица Индонезии будет перенесена из города Джакарта, который находится на густонаселенном острове Ява. Однако, какой город станет новой столицей власти Индонезии еще не решили.

"Президент решил перенести столицу за пределы Явы, это важное решение", - заявил министр Бамбанг Броджонегоро.

Отмечается, что перенос столицы из Джакарты, в которых проживает более 9,5 млн человек, может занять около 10 лет.