КГБ о задержании Втюрина: Без комментариев 17 29.04.2019, 17:48

5,823

Андрей Втюрин

Фото: БелТА

Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последние годы работал в совете безопасности.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош на вопрос nn.by об обстоятельствах задержания первого заместителя госсекретаря совета безопасности Андрея Втюрина ответил очень коротко: «Без комментариев».

О задержании Втюрина стало известно 29 апреля. Скорее всего, он подозревается в получении взятки. Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последний годы работал в совете безопасности.