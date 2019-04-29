КГБ о задержании Втюрина: Без комментариев

КГБ о задержании Втюрина: Без комментариев17
- 29.04.2019, 17:48
- 5,823
Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последние годы работал в совете безопасности.
Официальный представитель КГБ Андрей Ярош на вопрос nn.by об обстоятельствах задержания первого заместителя госсекретаря совета безопасности Андрея Втюрина ответил очень коротко: «Без комментариев».
О задержании Втюрина стало известно 29 апреля. Скорее всего, он подозревается в получении взятки. Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последний годы работал в совете безопасности.