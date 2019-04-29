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КГБ о задержании Втюрина: Без комментариев

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  • 29.04.2019, 17:48
  • 5,823
Андрей Втюрин
Фото: БелТА

Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последние годы работал в совете безопасности.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош на вопрос nn.by об обстоятельствах задержания первого заместителя госсекретаря совета безопасности Андрея Втюрина ответил очень коротко: «Без комментариев».

О задержании Втюрина стало известно 29 апреля. Скорее всего, он подозревается в получении взятки. Втюрин долгое время возглавлял службу охраны Лукашенко, а последний годы работал в совете безопасности.


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