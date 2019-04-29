Эксперты: Латвия нуждается в работниках из Беларуси и Украины 4 29.04.2019, 17:56

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Нужду в специалистах признали и в министерстве экономики.

Руководитель латвийского партнерства строительных подрячиков Байба Фромане в эфире латвийского ТВ рассказала, что в строительная отрасль Латвии «задыхается от дефицита кадров». По словам эксперта, 7 из 10 вакансий Латвии – в строительстве, поэтому экстренно нужно привлекать специалистов из Беларуси и Украины, пишет «Салідарнасць» со ссылкой на lsm.lv.

Фромане считает, что правительство должно взять на контроль рабочих из двух стран вместо того, чтобы игнорировать «белорусских и украинских гастарбайтеров», ведь Польша и Литва уже упростили им въезд на работу и они могут предпочесть Латвии эти страны.

Советник министра экономики Юргис Миезайнис признал дефицит кадров. Он уверен, что в скором времени Латвия будет остро нуждаться во временных рабочих. Но, по словам чиновника, они не должны вытеснять местных с рынка труда.

По словам генерального директора конфедерации работодателей Лиги Менгельсоне, остро не хватает людей также в обрабатывающей отрасли, в пищевом производстве и в сельском хозяйстве.

Менгельсоне сказала, что проблему недостатка рабочих рук решат только иностранцы. Надежда правительства на реэмиграцию, по ее словам, не оправдается, потому что люди уже прижились за границей и в основном не готовы вернуться в страну. Кроме того, эксперт упрекнула правительство в том, что поляки и литовцы пытаются упростить въезд работникам и сделать рынок труда привлекательным для них, а Латвия – нет.

Заместитель начальника Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе рассказала, что число работников из-за рубежа все же постоянно растет. Если в 2014 году выдано меньше 3 тысяч разрешений на работу в Латвии, то в 2018 их выдали 11.5 тысяч, а за первые три месяца нынешнего года – 2.8 тысяч. Больше всего иностранцев сейчас в сфере IT и строительстве.