Андрей Сидоренко: Проходных матчей здесь не будет 1 29.04.2019, 18:18

Андрей Сидоренко

Фото: Сергей Шелега

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал победу над командой Литвы на ЧМ в первом дивизионе.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над командой Литвы (4:3), передает «Прессбол».

– Первые восемь минут матча – что это было?

- Была какая-то нервозность, скованность. Опытные хоккеисты в простых ситуациях допускали ошибки, которых вообще не должно было быть. Мы предупреждали, что у соперника молодая команда, которая будет бежать. Такого груза ответственности у нее нет – играет и играет. Мы же на пустом месте сами создали себе проблемы.

– Примерно того и ожидали, что показала команда Литвы?

– На установке вспоминал Голландию, с которой мы сыграли в 1996-м 2:2, а затем она уступила в остальных матчах. Предупреждал, что матч будет непростым.

– Первое удаление у белорусов случилось только в середине третьего периода…

– Саша Китаров? Ну да, поработает над этим элементом.

– Я о другом. Вас радует, что два периода отыграли чисто?

– Просил команду играть дисциплинированно, чтобы не было расхлябанности. Ребята постарались выполнить установку. Еще хочу сказать, что отработали сегодня большинство, моменты были у нас, хорошо бросали, но надо реализовывать моменты. У нас 40 бросков. Мы считали, что наша команда при таком количестве бросков забьет где-то 4 гола. Когда изучали статистику, говорили ребятам бросать как можно чаще, нагружать вратаря соперников.

– На вторничный матч будет тяжело выбрать вратаря?

– Давайте переспим с этим вопросом и завтра поговорим. 13 бросков – вратаря тоже можно понять. Во втором периоде четыре броска, в третьем – одна угроза и один гол.

– Как вам атмосфера на трибунах?

– Отличная. Спокойная. Было видно и слышно, как нас поддерживали наши болельщики. Спасибо им за это. Нам важна эта победа, проходных матчей здесь не будет.

– Отметите кого-то персонально?

– Нет. Кем-то я доволен, кем-то не очень. Но в целом вся команда старалась сегодня играть на победу. Не все получалось, но старались все, – сказал Сидоренко.