Helsingin Sanomat: Цинизм — лучший способ взаимодействия с Россией 3 29.04.2019, 18:29

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Россия — обычное государство, и довольно логичное.

Россия — загадка, окутанная тайной. Россию нельзя понять. Это глупости, говорит исследователь Кир Джайлз (Keir Giles). В своей новой книге «Москва правит» (Moscow Rules, 2018) он борется со стереотипами о понятности/непонятности России, пишет Helsingin Sanomat (перевод - inosmi.ru).

Россия — обычное государство, и, по мнению Джайлза, довольно логичное. Его действия можно предугадать. Единственное требование заключается в том, что действия России нужно толковать с ее позиции — именно это на Западе делать не могут.

Практически всегда причина кроется в чрезмерном оптимизме. В отношениях с Россией это обычно приводит к заблуждениям. Начиная с 1990-х годов все считали, что Россия превращается в либеральную западную демократию.

«Сейчас мы знаем, что основные принципы России никогда не изменятся», — говорит Джайлз.

Что же это за основные принципы? Имперское мышление?

«В целом да. Оно никогда не исчезало в России».

По словам Джайлза, Россия застряла в 1914 году, то есть в периоде до Первой мировой войны. Тогда она решала мировые вопросы. Современная Россия считает, что имеет на это право и сегодня.

Западу это тяжело понять. Бывшие империи Запада прошли через боль потерь, смирились со своей долей и продолжили жить.

Россия не смирилась. Когда в 1917 году царская Россия рухнула, Советский Союз создал на ее месте еще более масштабную империю.

В конце концов, в 1991 году распался Советский Союз. «Но даже тогда Россия еще не прошла через травму, которая заставила бы ее превратиться из империи в нормальное государство. Как произошло в Великобритании, Франции и Португалии», — говорит Джайлз.

Россия продолжает сохранять имперский образ мыслей, ведя маленькие, но победоносные войны, говорит Джайлз. За последнее десятилетие их было много: в Чечне, Грузии, в Украине, а теперь и в Сирии.

Захват Крыма, попытка убийства шпионов… В последние годы часто говорят о возвращении холодной войны. Правильно ли проводить такое сравнение?

«Холодная война — в чем-то допустимое, но опасное сравнение», — говорит Джайлз.

Явных признаков ведения холодной войны Россией, по его мнению, по меньшей мере два: Россия создает из Запада идеологического противника и ограничивает доступ граждан к информации.

«Однако мы находимся в куда более запутанной ситуации, чем в последние годы холодной войны», — говорит Джайлз.

В разговорах о холодной войне обычно проводят параллель с ее конечным этапом с 1960-х по 1980-е годы. Тогда линии фронта и образ действий уже были сформированы, и напряжение начало ослабевать.

До этого был опасный период. На Кубе и в Берлине мир был на пороге ядерной войны. Если нынешние отношения Запада и России сравнивать с холодной войной, то сейчас мы скорее проживаем начальные годы, а не конечные.

«Было пролито много крови, прежде чем определились границы действий», — говорит Джайлз. Похожая демаркация сейчас происходит, к примеру, в Сирии.

Трактовка Джайлзом Русской идеи полна цинизма и кажется финнам очень знакомой: главная мысль книги очень напоминает подход Паасикиви.

У финнов есть поговорки про русских, самая корректная из которых, пожалуй, звучит как «казак берет все, что плохо лежит». Всегда ли финны правильно воспринимали Россию?

«В действиях с Россией надо быть циничным, и циничное мышление помогает понять Россию лучше», — говорит Джайлз.

Страны-соседи, образовавшиеся после распада Советского Союза, и сопредельные страны понимают это лучше остальных.

«Чем дальше на восток, тем в целом лучше понимают Россию. В НАТО страны Прибалтики и Польшу долгое время считали склочниками, поскольку они предостерегали других в отношении России. Здоровый цинизм — безусловно, лучший, удобный и безопасный способ взаимодействия с Россией».

После захвата Крыма и войны в Украине в Финляндии практикуется самобичевание в связи с тем, что страна не вступила в НАТО в удачный период в 1990-е годы.

В 2019 году идея вступления в НАТО кажется немного поблекшей. По мнению Джайлза, она все же является актуальной.

«Она очень важна, и не только в Финляндии. Она является важным вопросом безопасности в том числе и в Москве», — говорит Джайлз.

Ситуация, безусловно, изменилась, но Финляндия по-прежнему не утратила возможности стать членом альянса, если она того захочет, говорит Джайлз. Россия, конечно, все усложнит, но помешать Финляндии вступить в НАТО она не сможет.

С другой стороны, нужно подумать, какую пользу получит Финляндия от вступления в НАТО, говорит Джайлз. Также можно задаться вопросом о том, получит ли Финляндия от НАТО больше, чем отдаст.

«Возможно, это прозвучит странно, но Финляндия в этом отношении похожа на Австралию. Она тоже не является членом НАТО, но ведет себя так, словно в случае кризиса сможет положиться на то, что у нее есть друзья. Конечно, географический разрыв большой, но принцип тот же».

В 2014 году Россия захватила Крым и начала войну в Украине. В следующем году она спасла правителя Башара аль-Асада от проигрыша в гражданской войне в Сирии. Можно ли было предугадать эти события?

По мнению Джайлза, вступление России в сирийскую войну можно было легко предугадать, поскольку США допустили такую возможность.

В отношении Крыма тоже были определенные признаки, которые нужно было просто рассмотреть.

«Когда начались крымские события, я достал со своей книжной полки толстую стопку исследований, проведенных после грузинской войны 2008 года, в которых писали, что Крым с большой вероятностью может стать следующим объектом».

С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что мало кто сумел предвидеть Крым. Лавина событий тронулась с неожиданного места, с договора Украины об ассоциации с Евросоюзом. Запад увидел в этом невинный договор о торговле, Россия — неизбежное сближение с НАТО.

«Мало кто смог объединить эти пункты воедино», — говорит Джайлз.

Россия с удовольствием играет роль жертвы. Может быть, в общении с Россией стоит больше придавать значения тому, что она не позволит кому бы то ни было унизить ее?

«Это интересная мысль, но вряд ли она применима. Сейчас в России думают, что Запад унизил Россию в 1990-е годы, хотя все было совершенно иначе», — смеется Джайлз.

В 1990-е годы Запад щедро дал России денег, предоставил помощь и пытался всеми возможными способами сделать Россию частью западного мира.

«Место СССР в Совете безопасности ООН, не говоря о месте в Большой семерке среди богатых промышленных стран, не перешло к России автоматически. И все же Россия делает вид, что Запад якобы воспользовался ее слабостью», — говорит Джайлз.

«Не имеет значения, что мы делаем, потому что Россия всегда может использовать это против нас».

Говорить о прошлом России может и дилетант. Но на что в будущем следует обратить внимание?

Вероятно, Россия продолжит искать на ощупь методы воздействия всюду, где только может. И все же, по мнению Джайлза, особых причин предполагать, что Россия продолжит политику завоеваний в близлежащих регионах, нет

На самом деле, России нравится стабильность, говорит Джайлз. В свете последних лет это кажется по меньшей мере неожиданным, но Россия не хочет ни во что вмешиваться — если только не предоставляется слишком заманчивая возможность.

«Конечно, стоит следить за преемниками», — говорит Джайлз.

То есть за тем, кто будет управлять Россией после Владимира Путина. Путин возглавляет страну уже 19 лет. На каком-то этапе этот период все же закончится, и не обязательно с четвертым президентским сроком Путина в 2022 году.

Ни у кого пока нет информации о преемнике. «Но о преемнике точно сообщат заранее».