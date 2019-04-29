«Роснефть» открестилась от «грязной» нефти в «Дружбе» 11 29.04.2019, 18:51

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фото с сайта cnews.ru

В «Транснефти» считают, что загрязнение нефти было умышленным.

«Роснефть» сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, полностью соответствующую требованиям ГОСТ, что подтверждается результатами лабораторных исследований как со стороны обществ группы НК «Роснефть», так и со стороны «Транснефти». Об этом ТАСС сообщил представитель «Роснефти».

«В связи с появлением информации о повышенном содержании хлорорганических соединений в нефти, транспортируемой по магистральному трубопроводу «Транснефти», специалисты ПАО «НК «Роснефть» провели анализы арбитражных проб партий нефти, сданных обществами группы «Роснефть» в систему магистральных нефтепроводов на участке Самара-Унеча за период с последней декады марта и до конца апреля 2019 года. Вскрытие арбитражных проб проводились с участием представителей «Транснефти». В аккредитованных лабораториях произведены исследования более 150 арбитражных проб. Результаты исследований подтвердили полное соответствие нефти обществ группы «Роснефть» требованиям ГОСТ», - отметил он.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 27 апреля поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных, а также направить материалы проверки в Генпрокуратуру. Он также предписал представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию».

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по поручению премьер-министра создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по «Дружбе».

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а 23 апреля Беларусь приостановила из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что качественная нефть из России поступит на границу с Беларусью 29 апреля.

В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным. По данным компании, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин в субботу пообещал, что если корпоративное расследование не даст результатов, он привлечет специальные службы к выяснению всех обстоятельств нарушений.