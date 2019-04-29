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В Японии появилась манга по книге Светланы Алексиевич

  • 29.04.2019, 19:22

Комикс создают по первой опубликованной книге нобелевского лауреата.

По мотивам книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» создают комикс.

Об этом в Facebook сообщает Алексей Лесин, сотрудник Национального исторического музея Беларуси.

«У войны не женское лицо» – первая опубликованная книга Алексиевич. Светлана написала ее еще в 1983 году. Основа произведения – интервью с советскими женщинами (санитарками, летчицами, снайперами и так далее), которые участвовали в Великой Отечественной войне. Книгу перевели более чем на двадцать языков, она включена в школьные и университетские программы многих стран мира.

Со слов Лесина, над новым комиксом работает японский художник Кейто Коумэ, профессиональный мангака. Наибольшую известность ему принесло графическое оформление комикса «Волчица и пряности». Алексей также отметил: «Помимо прочего, получается, что это первая манга по произведению беларуского автора». К слову, комикс постепенно дополняется: на данный момент доступна лишь первая глава без перевода.


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